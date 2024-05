L'IA arrive dans WhatsApp - voici tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette intelligence artificielle

WhatsApp commence à ajouter de l'intelligence artificielle à son appli. Et elle devrait changer la façon dont vous utilisez la messagerie ! Voici tout ce que vous allez pouvoir faire avec.

Vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle ? La populaire messagerie instantanée WhatsApp va elle aussi avoir le droit sa dose d'IA, comme c'est la mode actuellement. Meta, la maison mère, avait clairement annoncé qu'elle allait intégrer plusieurs outils de ce genre à l'application, comme la génération d'images et de stickers personnalisés. Mais la prochaine fonction s'annonce révolutionnaire et risque de bouleverser votre utilisation de WhatsApp à l'avenir, en en faisant bien plus qu'une simple messagerie instantanée, puisque cette dernière va tout simplement accueillir Meta AI, un chatbot dopé à l'IA, avec lequel vous allez pouvoir discuter.

Véritable assistant personnel, ce robot conversationnel vous permettra de poser des questions à tout moment sur toutes sortes de sujets. Capable d'accéder en temps réel à des informations sur Internet avec Bing, le moteur de recherche de Microsoft, Meta AI pourra ainsi vous donner aussi bien une recette de cuisine que vous conseiller un itinéraire de randonnée sur mesure.

© WABetaInfo

Il existe plusieurs moyens d'accéder à l'IA de WhatsApp. Elle est d'abord accessible dans les discussions de groupe. Il suffit de saisir "@MetaAI" dans le champ de message et de poser une question au chatbot. Vous pouvez également "l'appeler" en tapant son nom dans la barre de recherche, ou engager la conversation en appuyant sur l'icône Meta AI située dans le coin inférieur droit de l'écran. En fait, ça dépend des pays, car l'entreprise réalise actuellement plusieurs tests afin d'évaluer l'engagement et les préférences des utilisateurs en ce qui concerne l'accessibilité de Meta AI. Notons que le chatbot peut uniquement lire les questions qui mentionnent @Meta AI et y répondre : elle est ainsi incapable de lire les autres messages. Comme toujours, vos messages et appels personnels restent chiffrés de bout en bout, de sorte que même WhatsApp ou Meta ne peuvent pas les voir ou les écouter, y compris avec l'intégration de l'IA.

Pour le moment, Meta AI prend uniquement en charge l'anglais. Après une première phase de tests limitée aux États-Unis, Meta entame maintenant une autre série dans différents pays. Ces tests sont accessibles aux personnes qui installent les dernières mises à jour de WhatsApp pour iOS depuis l'App Store et de WhatsApp pour Android depuis le Google Play Store. Il est possible qu'un plus grand nombre d'utilisateurs y aient accès au cours des prochains mois. Un peu de patience donc !