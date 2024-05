Attention si vous recevez ce courrier de l'Assurance maladie, il est très important

De nombreux assurés ont reçu un étrange courrier de la part de l'Assurance maladie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une tentative de fraude, vous devez absolument y répondre !

Les arnaques, les fraudes et les usurpations d'identité en tout genre se multiplient aux quatre coins de la France et sont de plus en plus ingénieuses. Résultat, nous sommes sans cesse sur nos gardes lorsque nous recevons un SMS, un e-mail ou un courrier. Dernièrement, comme le rapporte 60 millions de consommateurs, certains assurés ont reçu un courrier pour le moins étrange provenant de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). "Dans le cadre de nos vérifications périodiques, nous avons besoin de vérifier que les conditions de stabilité et de régularité de votre séjour en France sont remplies", ont-ils pu lire. Une drôle de formulation pour s'adresser à des personnes de nationalité française. C'est d'autant plus suspicieux que, sous peine d'une suspension pure et simple de la prise en charge, "vous devez nous renvoyer ce courrier et la photocopie de votre titre ou document de séjour." La signature du courrier n'a pas manqué de renforcer la méfiance puisque, quelle que soit la CPAM, ce dernier était signé "Ameli Martin, votre correspondant de l'Assurance maladie".

Ces étranges formulations n'ont pas tardé à susciter l'inquiétude et l'indignation de certains assurés. Sans compter qu'elles ne sont pas sans rappeler certaines techniques d'ingénierie sociale utilisées pour les tentatives de phishing, comme le sentiment d'urgence. De plus, il est rare d'avoir à envoyer autant de documents confidentiels, comme des copies de carte d'identité, d'avis d'imposition et de bulletins de salaire, alors que la CPAM a la possibilité de vérifier ces informations auprès de l'administration fiscale. Bref, beaucoup de raison de croire à une tentative d'escroquerie.

Pourtant, il n'en est rien ! Si l'Assurance maladie regarde effectivement tous les ans la résidence fiscale de ses bénéficiaires et exploite d'autres informations partagées avec des administrations (France Travail, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le ministère de l'Intérieur, etc.), les traitements informatiques ne fonctionnent pas à tous les coups. Si l'employeur fait une erreur par exemple, elle est obligée d'aller chercher les informations directement auprès de l'assuré. Quant à la mystérieuse "Ameli Martin", il s'agit ni plus ni moins que d'une erreur informatique.

L'Assurance maladie assure avoir depuis modifié son courrier, notamment au niveau du fameux document de "séjour". Quant au problème de signature, il est censé être lui aussi réglé, même si des courriers de ce type ont été envoyés un peu partout en France dans le cadre de la lutte contre la fraude. Si vous en recevez un, faites donc bien ce qui est demandé afin de maintenir vos droits. Et si vous avez le moindre doute, mieux vaut contacter directement la CPAM par téléphone.