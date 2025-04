Ces enseignes populaires sont au plus mal : des centaines de magasins vont fermer dans toute la France

Les temps sont durs pour le commerce en France. Après la disparition de plusieurs enseignes historiques, de nombreux magasins populaires s'apprêtent à fermer leur portes partout sur le territoire.

Entre l'inflation, la concurrence du e-commerce et les évolutions des habitudes d'achat des consommateurs, le commerce traverse une période de grandes turbulences en France depuis plusieurs années. Si la situation est difficile pour les commerçants indépendants en centre-ville qui luttent contre les centre commerciaux géants en périphérie, elle l'est aussi pour les grandes chaînes. Et plusieurs enseignes populaires connaissent des difficultés majeures qui les obligent à s'adapter en réduisant la voilure et en fermant des centaines de magasins dans l'Hexagone. Et cette tendance frappe tous les noms et les secteurs, même ceux que l'ont croyaient intouchables.

Dans le monde de la mode, on se souvient ainsi du géant Gap qui a fermé toutes ses boutiques en 2021. Ou encore de Camaïeu, autrefois star du prêt-à-porter féminin, qui a plié boutique en 2023. Sans oublier d'autres marques emblématiques comme Kookaï, André, Burton, Naf Naf, et Pimkie qui n'ont pas résisté à l'essor des plateformes asiatiques à très bas prix comme Temu ou Shein. Et l'hécatombe n'est pas terminée : Zara, le géant espagnol, a annoncé la fermeture de plusieurs magasins en 2025 dans l'Hexagone (à Angoulême, Saint-Nazaire et Valence) tandis que C&A va fermer 24 boutiques et 57 corners situés dans des supermarchés comme Carrefour et Auchan.

Le secteur de la mode n'est pas le seul à souffrir. Et le marché de la décoration et de la maison est aussi en pleine mutation, notamment avec la formidable montée en puissance d'Action qui écrase la concurrence avec ses tout petits prix. Après Habitat qui a fermé ses magasins en 2023, c'est au tour de Casa, placé en redressement judiciaire en mars, de chercher des repreneurs pour ses boutiques. Et le prochain sur la liste sera sans doute GiFi qui prévoit de fermer jusqu'à 100 points de vente d'ici à 2027.

La grande distribution n'est pas épargnée par ce phénomène. Pourtant solidement implanté dans les territoires, le groupement Les Mousquetaires-Intermarché, qui avait racheté des hypermarchés et de supermarchés Casino avec le groupe Auchan en 2023, envisage désormais la fermeture prochaine d'une trentaine de magasins jugés peu rentables (à Metz, Épinal, Meaux, Perpignan, Millau, Blagnac, Niort, Ozoir-la-Ferrière, Pont-Saint-Esprit, Lucé…). Et Auchan a du récemment cédé plusieurs points de vente qui sot passés sous la bannière Système U.

Et la liste n'est pas finie ! Castorama, la célèbre enseigne de bricolage, compte aussi se restructurer en remaniant ses points de vente les moins rentables, voire en faisant passer certains de ses magasins sous l'enseigne Brico Dépôt, sa marque discount. Même la culture et l'électroménager sont touchés : le groupe Fnac-Darty, bien qu'encore très solide, anticipe une rationalisation de ses implantations, avec la fermeture annoncée de plusieurs magasins d'ici à la fin 2025 pour se concentrer sur les grandes métropoles et la vente en ligne. Une chose est sûre : le paysage du commerce en France va continuer d'évoluer et il faudra s'habituer à la disparition et au remplacement de très nombreux magasins dans les mois et les années à venir.