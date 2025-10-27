Voici l'astuce ultime pour ne plus être gêné par le bouchon de plastique attaché aux bouteilles

Le bouchon de plastique attaché aux bouteilles et aux briques vous agace ? Adoptez cette technique simple et astucieuse : elle vous permettra de boire au goulot ou de verser le liquide sans aucune gêne.

Depuis juillet 2024, toutes les bouteilles en plastique vendues en France doivent avoir un bouchon "solidaire", attaché au goulot. C'est aussi le cas pour les boissons en briques (lait, jus de fruit…), dès lors qu'elle sont munies d'un bouchon pour les refermer après ouverture. Cette obligation, issue d'une directive européenne, vise à limiter la pollution causée par ces petits bouchons, trop souvent jetés ou perdus, lors du transport ou après utilisation.

Si cette évolution parait indispensable pour protéger l'environnement, elle a des conséquences inattendues au quotidien en compliquant des gestes simples et courants. Il est ainsi difficile de boire directement à la bouteille, le bouchon venant heurter le nez. De même, il est parfois délicat de verser le liquide dans un verre ou une casserole, le capuchon se plaçant souvent devant le jet, en freinant l'écoulement.

Rien de dramatique, mais assez agaçant pour que les réseaux sociaux regorgent de commentaires irrités, même si les fabricants assurent que tout été fait pour que ces bouchons solidaires ne gênent pas. En théorie, il suffit en effet de dévisser le bouchon à fond, puis de le pousser à fond, en le rabattant complètement à l'arrière ou sur un côté pour ne plus être gêné. Mais en pratique, ce n'est pas suffisant; et on se retrouve souvent à pester devant ce maudit capuchon.

© Richard Villalon - Adobe Stock

La tentation est grande alors de couper la languette de maintien pour désolidariser le bouchon de goulot. Une technique efficace, certes, mais qui va à l'encontre du but recherché par la loi, puisque le capuchon n'est plus rattaché à la bouteille et qu'il risque fort de se perdre.

Il existe fort heureusement une petit astuce toute simple qui permet de retrouver du confort à l'utilisation tout en respectant l'esprit de la loi. De fait, la plupart des attaches de bouchon sont désormais composées de deux fines languettes. Il suffit dès lors de couper une seule languette – et surtout pas les deux – à l'aide d'un couteau ou d'un cutter. Le bouchon reste alors bien fixé à la bouteille, mais la charnière devient assez souple pour qu'il se rabatte complètement sur le côté, sans gêner l'écoulement du liquide, même quand on boit au goulot.

Testez cette technique à la fois simple, rapide et efficace. Vous respecterez la loi, et l'environnement, sans être incommodé par ce fichu bouchon attaché.