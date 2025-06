Voici comment savoir avec qui votre partenaire ou votre enfant discute sur WhatsApp

Vous vous méfiez de votre conjoint ou de votre enfant, qui passe tout son temps sur WhatsApp, en vous demandant avec qui il peut bien autant discuter ? Vous pouvez le découvrir grâce à ces astuces. Mais gare aux conséquences !

Bien qu'elle soit renommée pour son niveau élevé de sécurité, WhatsApp délivre par défaut un certain nombre d'informations sur vos contacts. Vous pouvez notamment savoir à quelle heure ils se sont connectés, s'ils ont lu ou non vos messages, s'ils sont actuellement en ligne, et c'est sans compter les statuts qu'ils postent. Cela en fait l'arme idéale pour garder un œil sur certains de vos proches.

Que ce soit parce que vous avez des doutes sur votre partenaire ou que vous vous inquiétez pour vos enfants, qui peuvent malheureusement faire de mauvaises rencontres ou devenir accros à leur smartphone, vous avez sans doute vos raisons, et elles ne regardent que vous – promis, on ne juge pas ! –, mais gardez à l'esprit que ce n'est pas très moral…

Tout d'abord, sachez que vous ne pouvez pas accéder à distance aux conversations d'un contact sur WhatsApp, car la messagerie instantanée assure un chiffrement de bout en bout, ce qui signifie que le contenu des messages demeure totalement opaque pour toute tierce personne ; seuls les expéditeurs et les destinataires peuvent les déchiffrer. Il existe en revanche quelques astuces afin de savoir ce qui se trame sur le compte de votre cible. Cependant, il est important de noter que ces méthodes ne sont pas infaillibles et qu'elles nécessitent parfois un court accès à l'appareil de la personne en question.

La première chose à laquelle il faut prêter attention est aux heures de connexion. En effet, WhatsApp indique l'heure de la dernière connexion de chaque utilisateur. Il suffit d'ouvrir la discussion que vous avez avec la personne à surveiller afin de voir si elle est en ligne ou non et, dans ce cas, voir quand elle s'est connectée pour la dernière fois. Si vous voyez que la personne est souvent en ligne au même moment qu'un autre contact, cela peut indiquer qu'ils discutent souvent ensemble. Attention toutefois aux conclusions hâtives, il ne faut pas devenir paranoïaque !

Pour avoir réellement accès aux conversations de la personne, vous pouvez utiliser WhatsApp Web – qui permet de chatter depuis un navigateur –, mais il faut pour cela accéder physiquement au téléphone cible pendant plusieurs minutes. Ouvrez WhatsApp Web sur votre navigateur, puis lancez l'application sur l'appareil cible, allez dans le menu Paramètres et appuyez sur Appareils connectés. Appuyez ensuite sur Connectez un appareil et scannez le QR code affiché sur WhatsApp Web. Une fois cette connexion effectuée, vous verrez les discussions apparaître en temps réel. Attention à ne pas vous déconnecter par mégarde !

Vous pouvez également regarder directement dans l'application de l'appareil cible. Il existe une astuce pour gagner du temps et éviter d'ouvrir les conversations une par une. Pour cela, WhatsApp offre une option classant les contacts avec lesquels le plus d'interactions ont été réalisées. Rendez-vous dans les paramètres, puis dans Données et stockage. En appuyant sur Gérer le stockage, vous verrez alors apparaître en bas les discussions qui prennent le plus de place dans le stockage du téléphone. Il s'agit d'une méthode efficace pour connaître les contacts favoris d'une personne.

Enfin, méfiez-vous de toutes les applications vous promettant un accès sans limite aux messages de vos contacts. Ce sont presque toujours des arnaques qui visent vos données personnelles ou vous demandent de payer sans aucun résultat par la suite. Sans compter qu'elles peuvent facilement embarquer un malware. De plus, l'utilisation de ces applications peut être considérée comme une violation de la vie privée et passible de poursuites judiciaires. Bref, on déconseille fortement !