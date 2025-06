Vous avez reçu un message de WhatsApp dans WhatsApp ? Voici l'explication

En ouvrant l'application WhatsApp sur votre smartphone ces jours-ci, vous avez probablement découvert un étrange message provenant de… WhatsApp ! Pas de panique, il ne s'agit nullement d'une arnaque.

Vous avez peut-être reçu, au cours de ces derniers jours, un message sur votre compte WhatsApp en provenance… de la messagerie instantanée elle-même – et si vous ne l'avez pas reçu, vous devriez certainement le recevoir bientôt. "Communiquez en toute sécurité. WhatsApp s'engage toujours à protéger votre confidentialité. Tous les messages personnels sont chiffrés de bout en bout. Sont protégés : les messages textuels et vocaux, les photos, les vidéos, les appels et bien plus encore", pouvez-vous lire.

Si vous appuyez dessus, une petite vidéo se lance pour illustrer le propos. Et en appuyant sur le bouton "En savoir plus", vous êtes redirigé vers la page d'aide de la messagerie à propos du chiffrement.

Il peut vous sembler très étrange que l'application s'immisce au milieu de vos conversations personnelles. À l'heure où les arnaques en ligne et autres spams pullulent, y compris sur WhatsApp, vous avez tout à fait raison de vous montrer méfiant. Après tout, la messagerie de Meta permet d'envoyer des invitations à des personnes inconnues via leur numéro de téléphone, et de nombreux escrocs profitent de ce fonctionnement pour diffuser leurs escroqueries.

Mais pas de panique, cette fois, vous ne risquez rien ! Il s'agit bien d'un message officiel de WhatsApp, comme l'atteste le badge vert. Autre indice rassurant : la mention "Compte officiel de WhatsApp" apparaît sous le nom. Le but de ce fil de discussion est de vous informer des nouveautés de l'application, mais aussi de vous fournir différentes astuces pour utiliser au mieux la messagerie instantanée.

En revanche, il est impossible de répondre, car la communication ne se fait que dans un sens. Notez bien que ce compte WhatsApp est différent de celui qu'il est possible de suivre dans l'onglet Actus et qui, lui, sert à communiquer dans un canal public.

Il est tout à fait possible de supprimer cette conversation si elle vous gêne. Si vous êtes sur Android, il suffit de faire un appui long sur la conversation avec le chatbot et de sélectionnez l'option Supprimer ou Archiver. Si vous êtes sur iOS, faites glisser la discussion vers la gauche et appuyez là aussi sur Supprimer ou Archiver. Si vous ne souhaitez plus jamais rien recevoir, il est encore possible de "bloquer" l'expéditeur.