Recharger un téléphone tous les jours, ça coûte combien sur un an ?

Comme beaucoup, vous rechargez sans doute votre précieux smartphone tous les jours, ou presque. Mais savez-vous combien coûte cette indispensable opération. Nous avons fait le calcul. Et il va vous étonner…

Comme nos précieux smartphones fonctionnent à l'électricité, ils ont besoin d'être rechargés régulièrement. Plus ou mois souvent, selon leur utilisation et la capacité de leur batterie. Et aussi anodine qu'elle soit, cette recharge a un coût, car l'électricité puisée sur la prise secteur n'est pas gratuite. Surtout quand on renouvelle l'opération tous les jours et avec plusieurs appareils !

Le calcul n'est pas très compliqué. Il dépend de la quantité d'électricité nécessaire pour remplir la batterie. Quantité qui se mesure en Wh (wattheure, l'unité de consommation électrique) et qui découle directement de la capacité de l'accumulateur, exprimée en mAh (milliampère-heure, l'unité de charge électrique). Plus la capacité de la batterie est importante, plus il faudra consommer d'électricité pour la remplir, et plus la recharge coûtera – exactement comme quand on remplit le réservoir d'un véhicule ! Et peu importe la vitesse de recharge : les chargeurs rapides servent surtout à accélérer l'opération, en fournissant rapidement une grande quantité d'énergie. Mais cette quantité n'est liée qu'à la batterie.

En pratique, la plupart des smartphones actuels ont des batteries d'une capacité comprise entre 3000 et 5000 mAh. Et il faut compter environ 4 Wh pour charger 1000 mAh, en tenant compter des inévitables pertes. Ainsi, il faut environ 13 Wh pour charger un iPhone 14 (batterie de 3300 mAh), 17 Wh pour un Google Pixel 7 (batterie de 4300 mAh) et 20 Wh pour un Xiaomi Redmi Note 11 (batterie de 5000 mAh). Même s'ils sont volontairement très arrondis pour simplifier les calculs, ces chiffres donnent une information essentielle : la recharge d'un smartphone consomme peu d'électricité. Vraiment très peu.

Et cette consommation est encore plus impressionnante quand on la rapporte à son coût. En effet, dans la mesure où le tarif réglementé de l'électricité en France en juin 2025 est de 0,2016 € TTC par kWh en option de base (0,2146 € en heures pleines et 0,1696 € en heures creuses), consommer 1000 Wh (soit 1 kWh) revient à 20,16 centimes. Une consommation de 10 Wh (soit 100 fois moins) revient à 0,2016 centime. En reprenant nos exemples de smartphones, on peut ainsi estimer les coûts de recharge unitaire de 0,2620 centimes pour un iPhone 14, 0,3427 centime pour un Pixel 7 et de 0,4032 centime pour des modèles avec une batterie de 5000 mAh comme le Xiaomi Redmi Note 11. Dérisoire !

Et en supposant que l'on recharge ces appareils tous les jours, le coût à l'année reste très bas : 0.95 euro pour un iPhone 14 et plutôt 1,25 euro par an pour un Pixel 7, qui a lui aussi besoin de repasser souvent par la case recharge. Mais les modèles à "grosse" batterie sont plus économes, car plus endurants. Dans tous les cas, on reste largement sous la barre des 2 euros par an et par smartphone. Et donc sous les 10 euros par an pour une famille avec deux enfants. Vraiment très peu en regard des services rendus !