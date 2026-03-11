Piratage de compte WhatsApp : voici comment savoir si vos conversations sont espionnées

Entre les escrocs qui cherchent à voler vos données personnelles et les partenaires jaloux qui veulent surveiller votre correspondance, votre compte WhatsApp peut être espionné. Voici comment détecter ces intrusions et les bloquer.

Avec plus de deux milliards d'utilisateurs, WhatsApp est la messagerie instantanée la plus utilisée au monde. Et c'est aussi, très logiquement, celle qui attire les convoitises et les tentatives de piratages de la ̂part d'escrocs comme de proches. Les motivations des pirates sont variées : certains cherchent à récupérer des informations bancaires, des codes confidentiels ou des contacts pour monter des arnaques. Les conjoints suspicieux et les ex-partenaires poursuivent un autre but, plus intimes : ils veulent simplement surveiller des conversations privées. Dans les deux cas, la méthode utilisée peut être exactement la même, et vous n'en saurez rien si vous ne savez pas où regarder.

La technique la plus répandue exploite une option légitime de WhatsApp : la section "Appareils liés". Un pirate ou un proche n'a besoin que de quelques secondes d'accès physique à votre smartphone déverrouillé pour scanner un QR code avec son propre appareil. Une fois effectuée, il accède en temps réel à l'ensemble de vos messages, photos, vidéos et contacts – pendant des semaines, voire des mois, sans que vous remarquiez quoi que ce soit d'anormal. D'autres méthodes existent : faux codes QR sur des sites malveillants, ou demande frauduleuse du code de vérification à 6 chiffres envoyé par SMS – un code précieux, qui ne doit jamais être communiqué à qui que ce soit.

Fort heureusement, il est possible de savoir très facilement si une personne non autorisée accède à votre compte et à vos conversations, avec toutes les données qu'elles contiennent, même si elle se montre très discrète. Il suffit en effet de regarder les appareils qui sont liés à votre compte WhatsApp. Une opération facile et rapide qui vous permet aussi de bloquer les intrus.

© antonioguillem - 123RF

La vérification se fait directement d'appli mobile sur smartphone ou tablette. Sur Android, ouvrez le volet des conversations, appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez Appareils connectés. Sur iPhone ou iPad, allez dans l'onglet Paramètres (icône d'engrenage en bas de l'écran), puis appuyez sur Appareils connectés.

Cette section affiche la liste complète des appareils reliés à votre compte, avec la date et l'heure de leur dernière activité. Un nom d'appareil inconnu, une localisation inhabituelle ou une connexion récente que vous ne reconnaissez pas doivent immédiatement vous mettre en alerte. Sélectionnez l'appareil suspect et appuyez sur Se déconnecter pour expulser l'intrus. Cette action est irréversible pour le pirate : il devra à nouveau avoir un accès physique à votre téléphone pour se reconnecter.

Une fois le ménage fait, deux réflexes s'imposent pour éviter que la situation se reproduise. WhatsApp prend désormais en charge les clés d'accès : en activant cette option (Paramètres → Compte → Clés d'accès), la connexion nécessite une authentification biométrique – empreinte digitale ou reconnaissance faciale – ce qui rend toute tentative d'appairage extérieur quasiment impossible. Activez également la vérification en deux étapes (Paramètres → Compte → Vérification en deux étapes) : un code PIN à 6 chiffres sera exigé à chaque connexion depuis un nouvel appareil. Et la règle la plus basique reste la plus efficace : ne laissez jamais votre téléphone déverrouillé sans surveillance, même quelques secondes, même entre proches, sauf si vous n'avez absolument rien à cacher !.