Chrome simplifie la recherche d'image et l'accès à l'IA avec Lens et Gemini

Dans la dernière mise à jour de son navigateur, Google a ajouté deux nouvelles fonctions utilisant l'intelligence artificielle, l'une pour la recherche d'image, l'autre pour utiliser Gemini, son système d'IA..

Alors que la course pour dominer le marché de l'intelligence artificielle (IA) générative s'intensifie, Google poursuit ses efforts pour intégrer de l'IA au sein de ses différents services. Dans un billet de blog paru début août, le géant de Mountain View, qui a notamment ajouté Gemini dans plusieurs outils tels que Gmail, Google Docs ou encore Calendar, avait d'ailleurs annoncé qu'il allait intégrer son chatbot et d'autres fonctions dans Chrome. Et il semblerait que la mise à jour ait été faite. Depuis ce lundi 2 septembre, il est possible d'utiliser deux nouveautés qui ont été implantées dans les versions 127 et 128 du navigateur le plus utilisé au monde. Désormais, il est en effet possible de poser une question à Gemini directement depuis la barre de recherche, mais aussi d'effectuer une recherche inversée d'image grâce à Lens.

Google Chrome : comment utiliser Gemini et Lens ?

Depuis la dernière mise à jour, Chrome permet à ses utilisateurs d'effectuer une recherche sur ce qu'ils voient à l'écran, que ce soit sur une image, comme la photo d'une célébrité que l'on n'arriverait pas à reconnaître, une page Web, une diapositive pendant une diffusion en direct ou dans une vidéo. Une fonction qui avait été intégrée sur Google Assistant, Google Photos, mais pas encore sur le navigateur. Pour ce faire, la manipulation est très simple. Il suffit d'ouvrir le menu Chrome, disponible en cliquant sur les trois points placés à la verticale en haut à droite du navigateur, puis de cliquer sur Rechercher avec Google Lens. Il faut ensuite sélectionner le contenu à rechercher en cliquant et en faisant glisser la souris pour délimiter une zone. Une fois la manipulation effectuée, les correspondances visuelles et les résultats s'afficheront dans le panneau latéral. Les utilisateurs peuvent alors affiner leurs résultats en tapant des indications – comme la couleur, une marque, ou bien d'autres détails – dans le champ de recherche du panneau latéral.

© CCM

© CCM

La deuxième nouveauté qui a été implantée dans la dernière version de Chrome est donc l'intégration de Gemini. "Grâce à ce nouveau raccourci dans Chrome, obtenez rapidement l'aide de Gemini pour accomplir des tâches créatives et complexes, comme organiser un voyage ou en apprendre plus sur un nouveau sujet", indique Google dans un billet de blog. Pour profiter de cet ajout, il faut simplement taper "@" dans la barre d'adresse dédiée aux URL, puis sélectionner Discuter avec Gemini. Une fois que la requête a été rédigée et enregistrée, les utilisateurs seront redirigés vers gemini.google.com afin d'avoir accès à une réponse plus complète et approfondie qu'une simple recherche dans le navigateur.