Elements of AI : un cours en ligne gratuit et accessible à tous pour se former à l'IA

Vous êtes perdu avec toutes les nouveautés liées à l'intelligence artificielle ? Alors rendez-vous sur Elements of AI, un cours en ligne en français et accessible à tous pour vous former gratuitement à l'IA, avec une certification à la clé !

Depuis près de deux ans maintenant, tout le monde ne parle que de l'intelligence artificielle. Depuis que ChatGPT a bouleversé le monde de la technologie en se rendant accessible au grand public, l'IA est sur toutes les lèvres, et les grandes entreprises se sont lancées dans une frénétique course pour en intégrer dans tous leurs services. Les choses vont tellement vite qu'on a parfois du mal à savoir où donner de la tête !

Si jamais vous désirez vous mettre à la page et apprendre à utiliser cette technologie de plus en plus indispensable dans le monde professionnel, le MOOC (Massive Open Online Course) baptisé Elements of AI est fait pour vous ! Mis en place par le gouvernement finlandais, il est gratuit et accessible à tous dans plusieurs langues, dont le français, et peut être suivi sur ordinateur ou équipement mobile. Il a pour but de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. De ce fait, il ne nécessite aucun prérequis en informatique, programmation ou code. En clair, il s'adresse à toute personne ayant envie d'apprendre. Aucune raison de vous en priver, donc, quel que soit votre niveau de connaissance en technologie ou en informatique : la curiosité est votre meilleur atout !

Elements of AI : un MOOC ouvert à tous

Développée par Teemu Roos, un professeur d'informatique à l'Université d'Helsinki, et le cabinet en innovation Reaktor, cette formation à distance sur Internet propose 30 heures de cours découpés en 6 chapitres. Le programme aborde les points suivants :

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Résoudre des problèmes avec l'IA ;

Le vrai monde de l'IA ;

L'apprentissage machine (machine learning) ;

Les réseaux neuronaux (neural networks) ;

Les implications de l'intelligence artificielle.

À la fin du programme, vous aurez compris les implications majeures de l'adoption et de l'utilisation de l'intelligence artificielle, serez capable d'adopter une posture citoyenne et critique par rapport à l'actualité et aux présupposés dans les médias et dans les discours sur l'intelligence artificielle. Vous saurez avec exactitude ce qu'est l'intelligence artificielle et vous serez capable d'expliquer les méthodes qui rendent possible l'IA. Vous recevrez même un certificat (non diplômant) pour attester que vous avez suivi l'ensemble du cursus de la formation.

Ce MOOC rencontre déjà un franc succès, puisque 145 000 participants issus de 80 pays y ont déjà participé. Le gouvernement finlandais espère à terme parvenir à toucher 1 % de sa population, soit plus de 50 000 personnes. Les statistiques montrent bien que le programme est accessible à tous puisqu'il touche un public varié. Ainsi, 40 % des inscrits sont des femmes et plus de 25 % des participants au MOOC ont plus de 45 ans. Alors, pourquoi ne pas essayer à votre tour ?