Gemini : l'appli IA de Google est enfin disponible en France

Déjà disponible en version Web depuis plusieurs mois, Gemini est enfin enfin décliné en application mobile, y compris en France. Elle permet d'accéder à l'IA de Google rapidement et d'en faire un nouvel assistant intelligent.

Google continue l'intégration de son IA Gemini, qui permet d'effectuer des recherches textuelles avancées, de la traduction, de l'aide rédactionnelle et toutes les fonctions que Google Bard proposait déjà, dans absolument tous ses services, que ce soit Gmail, Google Messages ou encore ses Chromebook Plus. En février dernier, le géant d'Internet avait d'ailleurs déployé une application dédiée au chatbot, mais celle-ci n'était pas encore arrivée en France. C'est désormais chose faite ! Google a annoncé dans un communiqué de presse que le chatbot est déployé dans plusieurs pays et territoires, dont une grande partie en Europe. Pour l'instant, l'application est uniquement disponible sur Android car, sur iOS, l'accès à Gemini se fait directement à partir de l'appli iOS. Bien évidemment, il est toujours possible d'accéder à l'IA par le biais d'un navigateur Web.

Gemini sur Android © Google

Gemini : le remplaçant de l'Assistant Google

Pour rappel, Gemini est un grand modèle de langage (LLM) dit "multimodal", c'est-à-dire capable de traiter plusieurs sources de données de nature différente, comme du texte, de l'audio ou des images (voir notre article). Cette polyvalence lui permet d'aborder des tâches complexes dans des domaines variés, tels que les mathématiques, la physique, et même la programmation informatique. Il est décliné en trois versions. Ici, nous utilisons Gemini Pro, qui possède une version plus polyvalente et plus puissante.

L'application Gemini permet de définir le chatbot comme assistant par défaut depuis les paramètres – ce qui signifie qu'il remplace l'Assistant Google pour répondre au fameux "Hey Google". Il va d'ailleurs reprendre de nombreuses fonctions de ce dernier, comme la possibilité de configurer un minuteur ou de passer des appels. Il peut également nous aider à écrire nos publications Instagram ou à planifier une soirée en amoureux. L'IA prend également en charge les images. Il suffit de lui soumettre une photo de notre pneu crevé et de lui demander comment le changer, et Gemini s'en charge ! Attention toutefois à ne pas oublier que l'intelligence artificielle a tendance à faire des erreurs, il ne faut donc pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'elle dit.

Gemini sur iOS © Google

Pour profiter de Gemini sur Android, il suffit de télécharger gratuitement l'application sur le Play Store. Attention, il faut posséder un téléphone tournant au minimum sous Android 10 et possédant au moins 4 Go de RAM pour pouvoir en profiter (voir notre article). Sur iOS en revanche, l'accès est un peu moins intuitif. Il faut posséder un iPhone tournant sous iOS 16 minimum et se rendre dans l'application Google, où l'on trouvera un bouton dédié au chatbot dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, il faut posséder un compte Google pour utiliser l'application.