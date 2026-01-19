OpenAI intègre de la publicité dans ChatGPT : voici ce qui change

C'est officiel : OpenAI commence à intégrer de la publicité dans ChatGPT. son célèbre chatbot. Seuls les utilisateurs gratuits et les abonnés à la formule Go, la moins chère, verront de la réclame dans leur conversations.

Ce n'était qu'une question de temps avant que la publicité ne débarque sur ChatGPT. Depuis maintenant plus de trois années, le chatbot d'OpenAI s'est imposé comme une référence dans le monde de l'intelligence artificielle. Selon les chiffres publiés par Sam Altman, le patron de l'entreprise américaine, ChatGPT compte environ 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires dans le monde. Avec une telle fréquentation, il était donc surprenant de voir qu'OpenAI n'avait pas cédé à l'immense tentation d'intégrer de la publicité dans son application. Malheureusement, il semblerait que la société ait changé de stratégie de financement.

Publicité dans ChatGPT : la loi du marché

Comme Google, Facebook et la grande majorité des réseaux sociaux avant lui, ChatGPT aura bel et bien de la publicité. "Dans les prochaines semaines, nous nous préparons à démarrer le test de la publicité aux États-Unis pour les utilisateurs gratuits et de l'offre Go", a annoncé OpenAI dans un billet de blog, précisant que "les abonnements Plus, Pro et Entreprise n'incluront pas de publicité". Vous l'aurez compris, OpenAI va désormais miser sur la publicité pour générer de nouveaux revenus.

Et pour cause : même si l'entreprise américaine est cotée en bourse, elle dépense des sommes astronomiques en puissance informatique pour faire tourner son chatbot. "Il est clair pour nous que beaucoup de gens veulent utiliser beaucoup d'IA sans payer, donc nous espérons qu'un modèle économique comme celui-ci peut fonctionner", a complété Sam Altman dans un message publié sur son compte X.

© OpenAI

Selon OpenAI, la publicité qui sera proposée aux utilisateurs du service gratuit et de la formule Go – l'offre à 8 euros, qui offre moins de puissance que la formule Plus, mais qui permet d'utiliser le chatbot sans frustration – sera "utile". La firme explique par exemple que les publicités seront présentées directement dans la conversation, dans des encarts, en bas de l'écran, et uniquement lorsqu'elles seront en lien avec vos requêtes.

En d'autres termes, si vous demandez à l'intelligence artificielle de vous planifier un road trip en Australie, vous pourriez recevoir une pub d'une agence. Si vous demandez une recette de tacos mexicain, ChatGPT vous affichera une publicité venant d'une marque de sauce piquante. À noter, OpenAI a également assuré qu'il n'y aura aucune publicité en lien avec des sujets sensibles, comme la santé ou la politique, et que les contenus ne seront pas diffusés sur les comptes des utilisateurs mineurs.

Pour profiter de ChatGPT sans publicité, il faudra donc bientôt mettre la main à la poche et opter pour les formules Plus, à 23 euros par mois, ou Pro, dont l'abonnement mensuel est fixé à 229 euros. Une bien mauvaise nouvelle pour les utilisateurs puisque le modèle économique mis en place par OpenAI pourrait bien donner des idées aux autres entreprises qui développent des chatbots.