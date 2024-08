Midjourney redevient gratuit : voici comment essayer l'IA pour créer des images

Midjourney, l'IA génératrice spécialisée dans la création d'images, est de nouveau gratuite ! Grâce à sa nouvelle interface Web, elle est beaucoup plus simple à utiliser. Attention, il s'agit d'un accès temporaire : épêchez-vous d'en profiter !

À l'instar de DALL-E, Midjourney fascine Internet par sa capacité à générer d'incroyables images à partir d'une simple commande textuelle de la part de l'utilisateur. Pas besoin de capacités particulières si ce n'est de savoir écrire – au contraire de logiciels comme Photoshop, qui sont beaucoup plus techniques. Pour autant, ce n'était pas le générateur d'images le plus accessible d'Internet. En effet, contrairement aux autres IA génératrices d'images, qui sont accessibles sur une simple page Web, il fallait se rendre sur un serveur Discord pour pouvoir profiter des services de Midjourney en rentrant des "prompts" – des sortes de commandes – pour décrire au bot le résultat voulu. Les choses ne se sont pas arrangées puisque, au printemps 2023, Midjourney décidait de ne plus autoriser les comptes gratuits à créer des images, suite au déploiement de la cinquième version (v5), qui a permis de générer des images beaucoup plus réalistes et détaillées (voir notre article). Actuellement, l'outil en est à la version 6.1.

L'entreprise semble toutefois avoir décidé de faire machine arrière. Dans un tweet publié sur son compte le 21 août 2024, Midjourney a annoncé qu'il est de nouveau possible de créer gratuitement des images, et ce, directement depuis leur nouvelle interface Web. Il suffit pour cela de se connecter avec un compte Google ou Discord. Profitez-en vite à cette adresse, car c'est temporaire !

Midjourney : une version gratuite mais limitée

La nouvelle interface Web de Midjourney est plutôt intuitive. Une fois connecté, une barre latérale sur la gauche affiche des onglets pour différentes sections et tâches. L'onglet "Create" permet, comme son nom l'indique, de générer une image en entrant un prompt. Des options de personnalisation permettent de choisir le format de l'image (paysage, portrait, carré), la version de Midjourney, le degré "artistique" du résultat obtenu ou encore son degré "d'étrangeté". Cela permet de moduler plus facilement ce que l'on souhaite obtenir. Une fois cela fait, l'IA va générer quatre images en une dizaine de secondes. Un éditeur d'images permet ensuite de modifier le prompt ou des zones spécifiques d'une image, de changer le rapport hauteur/largeur, d'ajuster l'échelle et même d'ajouter de nouveaux éléments.

La plateforme est également dotée d'une bibliothèque qui rassemble toutes les images générées par l'utilisateur. Pratique pour retrouver une image précise sans avoir à remonter un canal Discord sur plusieurs kilomètres. Il est aussi possible d'organiser ses créations dans des dossiers, de les filtrer par format ou version et d'effectuer des recherches par mot-clé. Midjourney n'en oublie pas son aspect communautaire. Ainsi, le menu "Explore" permet de parcourir les créations publiques des autres utilisateurs et de leur attribuer des "likes", tandis qu'un chat permet de recevoir des conseils des autres membres de la communauté.

Pour Midjourney, c'est l'occasion de promouvoir son jeune site Web et de tenter de convertir une partie des curieux en abonnés payants. Car évidemment, la version gratuite de Midjourney est limitée en termes de temps, mais aussi de volume. Cette formule ne permet de générer que 25 images au maximum, soit 5 prompts différents. Après, il est toujours possible de créer un nouveau compte Google pour remettre le compteur à zéro et contourner cette limite ! Sinon, il faut passer à la caisse en souscrivant à un de ces quatre forfaits : Basic (10 $/mois), Standard (30 $/mois), Pro (60 $/mois) et Mega (120 $/mois).