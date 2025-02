Gemini arrive dans Google Traduction avec une fonction bluffante

Google Traduction va intégrer une nouvelle fonction motorisée par l'IA grâce à Gemini ! Nommée Demander un suivi, elle permet d'affiner les traductions, notamment en prenant en compte le contexte et en ajustant le ton.

En ligne depuis dix-huit ans maintenant, Google Traduction n'a cessé d'évoluer et repose désormais sur le deep learning (ou "apprentissage profond" en français). Cette technologie, inspirée du fonctionnement du cerveau humain, utilise un réseau de neurones artificiels. Grâce à cela, l'IA s'améliore continuellement en apprenant de ses erreurs, qui sont corrigées par les utilisateurs. Le service a ainsi connu une évolution remarquable au fil du temps. Il est bien plus qu'un simple dictionnaire qui se contenterait de traduire les mots saisis sur un smartphone, il est aussi capable de reconnaître l'écriture manuscrite, d'analyser rapidement de longs articles en ligne dans la langue souhaitée, et même de jouer le rôle d'interprète pour faciliter la communication orale, le tout sans frais. Pas étonnant qu'il soit devenu un réflexe incontournable pour de nombreux utilisateurs !

Mais Google ne compte pas s'arrêter là. Ère de l'intelligence artificielle générative oblige, l'entreprise a décidé d'y intégrer son IA IA Gemini, qu'il compte bien déployer dans l'ensemble de ses services. Nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans l'APK de l'application, une nouvelle fonction permettant d'affiner leurs traductions en modifiant le style, en explorant des variantes et en prenant davantage en compte le contexte.

© Android Authority

Google Traduction : plus de subtilité et de pédagogie

Avec cette mise à jour, Google Traduction propose un nouveau bouton "Ask a follow-up", que l'on pourrait traduire par "Demander un suivi". En appuyant dessus, un menu proposant plusieurs options pour ajuster et améliorer la traduction apparaît. Il est alors possible d'ajouter du contexte, de lui préciser certaines informations, afin d'apporter plus de nuances, mais aussi de choisir entre différents styles d'expression (formel, simplifié, décontracté ou reformulé). Une option "Variantes régionales" permet également d'adapter la traduction aux spécificités linguistiques d'une zone géographique donnée. De quoi rendre Google Traduction bien plus précis !

Cette nouvelle fonction permet également d'écouter la traduction, afin de travailler la prononciation ou la tonalité – très pratique pour préparer un oral ou un entretien ! Pour pouvoir améliorer son modèle de langage, Google invite les utilisateurs à donner leurs retours en laissant un pouce levé ou baissé pour indiquer si le résultat est satisfaisant ou non.

© Android Authority

Enfin, la nouvelle fonction fournit des notes culturelles supplémentaires, des explications grammaticales et des variations régionales afin d'aider les utilisateurs à comprendre comment les traductions peuvent différer selon le contexte ou l'emplacement. Une dimension pédagogique plus que bienvenue qui devrait aider ceux en plein apprentissage de la langue.

Attention, si certains développeurs ont réussi à activer la nouvelle interface dans la version 9.3.78.731229477.7 de Google Traduction, son déploiement officiel n'a pas encore commencé. Il va donc falloir se montrer patient, c'est sans doute l'histoire de quelques semaines !