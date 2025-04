Cet abonnement méconnu donne accès à la presse et à la musique en ligne en illimité pour 24 euros… par an !

Aussi incroyable que cela paraisse, vous pouvez profiter de milliers de journaux et de magazines en mais aussi de millions de titres de musique en streaming avec ce pass méconnu qui revient à seulement 2 euros par mois.

En faisant défiler un fil d'actu sur l'écran de votre smartphone ou en effectuant une recherche sur votre ordinateur, vous tombez sur un titre accrocheur, un sujet passionnant ou des révélations exclusives. Vous cliquez aussitôt, prêt à dévorer l'article en question. Et là, rideau ! Un message s'affiche en masquant le texte et en vous demandant de vous abonner pour continuer votre lecture. Frustrant !

De fait, s'il existe de nombreux sites éditoriaux entièrement gratuits – comme Comment Ça Marche ! –, la plupart des éditeurs de presse réservent une partie ou la totalité de leurs contenus à leurs abonnés payants. Et s'il est tout à fait normal de rémunérer les journalistes qui les rédigent, il est difficile de s'abonner à des dizaines de médias, surtout pour lire de temps à autre un article sur un titre particulier. Et quand on paye aussi des abonnements pour des plateformes de musique ou de vidéo en streaming, la facture peut très vite grimper.

Mais il existe en France une formule que très peu de gens connaissent : un pass culturel accessible à tous, qui donne accès en illimité à une grande partie de la presse française en ligne, à un vaste catalogue musical et bien plus pour seulement 24 euros… par an. Oui, vous avez bien lu : cela revient à 2 euros par mois !

Ce sésame, c'est le pass BnF Lecture/Culture, un abonnement étonnamment complet, proposé par la Bibliothèque nationale française. Il permet d'accéder aux salles de lecture de la BnF, à des expos, des musées, des concerts et bien d'autres choses intéresseront surtout les Franciliens.

En revanche, la partie numérique de ce pass concerne beaucoup plus de monde car elle accessible en ligne, via Internet. D'abord, elle permet notamment d'emprunter des livres au format e-book parmi un fonds riche de plus de 13 000 titres mais aussi d'accéder aux articles de plus de 250 revues et magazines français via le service Généralis, et à près de 3 500 titres internationaux dans plus de 60 langues via PressReader.

Ensuite, et, surtout, ce pass donne accès à Europress, une plateforme qui héberge plus de 10 000 titres de presse française et étrangère. On y trouve des grands titres nationaux (Le Monde, Le Figaro, L'Équipe, Marie-Claire, L'Express, etc.) et internationaux (The Economist, Vanity Fair, The Washington Post, The Guardian, etc.), ainsi que des magazines spécialisés (Télérama, Science et Avenir, etc.). On peut même accéder complètement à Médiapart et à Arrêt sur images, deux sites réputés pour la qualité de leurs enquêtes.

Mais il n'y a pas que de la presse en ligne ! Le pass BnF Lecture/Culture permet également de profiter de MusicMe, une plateforme de musique en streaming équivalente à Spotify et à Deezer qui propose plus de 10 millions de titres grâce à un partenariat avec trois majors de l'industrie musicale (Universal Music, Sony BMG et Warner Music) et plus de 800 labels indépendants. Il y en a pour tous les goûts, dans tous els genres.

Le pass BnF Lecture/Culture est accessible à tous à partir de 14 ans et sans limite d'âge. Il coûte seulement 15 euros par an pour les moins 26 ans et les étudiants de moins de 35 ans. Une misère ! Et seulement 24 euros par an au-delà de 26 ans, sauf pour quelques rares exceptions qui bénéficient de tarifs réduits.

Il est en vente en ligne directement sur une page dédiée du site de la BnF. Vous devez simplement présenter une pièce d'identité et fournir une photo. Votre demande sera ensuite vérifiée et validée par les équipes de la BnF, après quoi vous recevrez un mail vous communiquant votre numéro d'usager qui vous permettra de profiter immédiatement des services en ligne, sur ordinateur, smartphone ou tablette. Aucune raison de vous priver de cette incroyable formule !