France Travail met à jour ses deux applis mobiles pour assurer un meilleur suivi

Pour assurer un meilleur suivi de ses usagers, France Travail met à jour l'application Mon Espace et en lance une nouvelle, Parcours Emploi, qui remplace Mes Offres. Elles profitent de tout un tas de nouvelles fonctions fort pratiques.

Il y a d'abord eu l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en 1967, puis Pôle emploi en 2008, et depuis 2024, c'est France Travail qui a pris le relais en tant que nouvel opérateur du service public de l'emploi. La plateforme centralise tous les services liés à la recherche d'emploi : suivi de demande d'allocation, consultation et candidature aux offres, convocations, formations, envoi de documents ou de messages à son conseiller, actualisation mensuelle, infos sur le marché du travail… En somme, un outil incontournable ! L'organisme affiche d'ailleurs 40,3 millions de visites mensuelles et 12 millions d'offres publiées sur l'année écoulée.

Pour faciliter les démarches, l'organisme s'efforce de gagner en ergonomie et en efficacité. Ainsi, fin janvier, son site Web a droit à une grande refonte, dans le but d'être plus simple et plus pratique avec de nombreux changements sur la page d'accueil et dans l'espace personnel (voir notre article). Quant aux conseillers, ils peuvent désormais compter sur l'IA Le Chat pour aider les demandeurs d'emploi à trouver plus facilement un poste correspondant à leurs attentes. L'organisme poursuit son entreprise en lançant une nouvelle application mobile Parcours Emploi, qui prend la suite de Mes Offres, et en mettant à jour l'appli Mon Espace, toutes deux disponibles gratuitement sur Android et iOS.

© France Travail

France Travail : deux nouvelles applis pour un accompagnement personnalisé

Depuis fin février 2025, l'ancienne application Mes Offres est devenue Parcours Emploi. Utilisée en moyenne par un million de personnes par mois, elle est conçue pour accompagner les demandeurs d'emploi à chaque étape de leur parcours professionnel, qu'il s'agisse de la recherche d'offres, des candidatures, du suivi des démarches ou des rendez-vous.

Pour ceux qui avaient installé l'application Mes Offres sur leur smartphone, une simple mise à jour est nécessaire pour accéder aux nouvelles fonctions, tout en conservant toutes les données et favoris précédemment enregistrés. Car en plus des outils que Mes Offres proposait, Parcours Emploi intègre de nouveaux outils pour une meilleure personnalisation. L'appli permet désormais de suivre ses candidatures en temps réel, de recevoir des notifications personnalisées pour les offres correspondant à son profil, d'accéder à un agenda personnalisé regroupant ses démarches et ses rendez-vous, de contrôler la visibilité de son profil auprès des recruteurs, et de suivre les actions et objectifs définis avec son conseiller France Travail. Par la suite, l'appli intégrera également la prise de rendez-vous et la messagerie.

© France Travail