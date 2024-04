Adobe Express : créez gratuitement des images incroyables avec l'IA Firefly

L'outil de création graphique gratuit Adobe Express évolue dans une nouvelle version dopée à l'IA. Grâce à Firefly, vous pouvez désormais générer de toutes pièces des images de haute qualité en un clin d'œil.

Adobe s'intéresse depuis longtemps à l'intelligence artificielle et enrichit graduellement, depuis plusieurs années, ses logiciels avec des fonctions dopées à l'intelligence artificielle. Aussi, avec la sortie de ChatGPT et la course à l'IA qui s'en est suivie, elle ne pouvait qu'emboîter le pas aux autres géants du numérique. Pour cela, elle peut compter sur Firefly, une IA qui permet de créer une image de toute pièce à partir d'une demande textuelle, mais aussi d'effectuer d'impressionnantes retouches (voir notre article). Adobe a commencé à proposer Firefly en mars 2023 par le biais d'une interface Web, dans le cadre d'un programme bêta. Les testeurs ont ensuite pu utiliser l'IA dans Photoshop, le célèbre logiciel de retouche d'image, en mai dernier, puis dans Adobe Express, avant qu'elle ne rejoigne la version bêta d'Illustrator en juin.

L'entreprise continue de populariser son IA auprès du grand public en la déployant pour la première fois sur mobile, par le biais d'une nouvelle version d'Adobe Express, qui débarque sur Android et iOS. Dévoilée en bêta en mars dernier, elle sort ce 18 avril en version stable auprès du grand public. La nouvelle application vous permet de produire facilement des contenus créatifs tels que des messages sur les réseaux sociaux, des affiches et des bannières de sites Web.

© Adobe

Adobe Express : de nouvelles fonctions dopées à l'IA

La nouvelle application Adobe Express vous permet de créer du contenu pour les réseaux sociaux, des affiches ou des flyers de façon rapide et intuitive. Vous pouvez également monter des vidéos et programmer leur diffusion sur vos comptes TikTok et Instagram directement depuis l'application. Les membres de Creative Cloud peuvent accéder aux fichiers Photoshop et Illustrator et les modifier directement dans l'application mobile.

Toute l'interface d'accueil d'Adobe Express a été construite pour mettre en avant les capacités génératives de Firefly, comme la génération d'images par le biais d'un prompt, le remplissage génératif, les effets de texte, etc. On trouve également un volet consacré à des suggestions d'actions rapides (supprimer un arrière-plan, redimensionner une image, légender une vidéo, convertir en GIF...), puis des propositions de modèles. L'interface est intuitive et adaptée au format mobile. Une barre horizontale en bas de l'écran permet de naviguer entre les différents volets (Accueil, Personnel, Marque, Explorer, Menu). Toutes les fonctions d'édition sont facilement accessibles. Des options de planification sont également disponibles, afin de programmer les publications sur les différents réseaux sociaux sans avoir à quitter l'application.

Étant donné que les créateurs de contenu ont généralement besoin d'accéder à leur travail en déplacement, Adobe Express est une application cross-platform, utilisable aussi bien sur mobile que sur ordinateur. En effet, les fichiers restent synchronisés entre les deux interfaces. Par exemple, vous pouvez télécharger une vidéo depuis votre téléphone, éditer les scènes sur votre ordinateur portable, et terminer le tout en ajoutant du texte et des ressources depuis votre appareil mobile. Pratique !

L'application Adobe Express intègre les principales fonctions de Firefly :

Texte à l'image : créer rapidement un nouveau look pour un projet en générant instantanément de nouvelles images grâce à l'IA générative Firefly.

Remplissage génératif : insérer, supprimer ou remplacer des personnes, des objets et bien plus encore à l'aide de prompts.

Effets de texte : créer des titres, des textes et des messages uniques grâce à des styles de texte basés sur l'IA générative.

Vidéo : démarrer avec des templates uniques, combiner des clips vidéo, des images et de la musique, ajouter des animations et générer des sous-titres dans plus de 100 langues. La chronologie des vidéos, la synchronisation des couches et la prise en charge des fonctions vidéo 4K facilitent la création de vidéos à destination des réseaux sociaux.

Une large sélection de contenu et de templates : accéder à des milliers de templates vidéo et multipages, à plus de 25 000 polices Adobe et à des centaines de milliers de vidéos, sons, images et éléments graphiques d'Adobe Stock.

Actions rapides : modifier des photos et des vidéos, supprimer l'arrière-plan et redimensionner des images en un seul clic.

Planificateur de contenu : planifier, prévoir, programmer et publier sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, rapidement et facilement.

Marques : télécharger, partager et utiliser facilement les polices, les couleurs et les logos de votre marque/entreprise sur n'importe quel design pour accélérer la création de contenu en adéquation avec votre identité visuelle.

Collaboration : la coédition en temps réel et les possibilités de révision et de commentaires accélèrent le processus de création.

© Adobe

Adobe Firfly : une IA à l'éthique ambigüe

L'un des principaux arguments de Firefly réside dans son côté éthique. Adobe a décidé d'entrainer son IA uniquement sur les bases de données d'Adobe Stock, les images libres de droits et les images sous licence libre. La firme américaine assure qu'aucune œuvre mise en ligne sur Internet par des artistes ou des marques n'y figure. Comme le générateur d'images n'a jamais vu de contenu protégé, il ne peut pas s'en inspirer. Après, en se tournant des images tiers, toutes formellement libres de droit d'auteur, il a également ingurgité des productions de Midjourney. Sauf que si les réalisations n'ont effectivement pas de droits d'auteurs, les images dont l'IA s'est inspirée, elles, le sont. Tout n'est donc pas si blanc...

Afin de pouvoir identifier leurs origines, les images créées par l'intelligence artificielle d'Adobe sont encodées à l'aide d'une signature numérique invisible qui indique l'origine artificielle de l'œuvre grâce à la technologie open source Content Credentials. Lors de l'exportation du fichier, ces informations sont recueillies et mentionnées sous la forme de données d'attribution et d'historique inviolables au contenu final. Un gage supplémentaire de confiance vis-à-vis du contenu numérique.

Adobe Firefly : l'IA est partiellement gratuite sur Express

Pour pouvoir profiter de Firefly sur les différents logiciels, il faut avoir souscrit à un abonnement Adobe. Autant dire que ce n'est pas donné ! Pour populariser son outil, l'entreprise met en place une nouvelle offre combinant les fonctions d'Express à celles de Firefly. Pendant une durée limitée, la majorité des outils sont accessibles gratuitement, mais cela de devrait pas durer. Attention, cela ne comprend pas les outils de l'IA générative, qui utilisent un système distinct basé sur des crédits (voir notre article), ni les options premiums. Notez que tous les smartphones ne sont pas compatibles. Vous trouverez une liste des appareils pris en charge ici. La nouvelle application mobile Adobe Express est disponible sur le Play Store et l'App Store.

Vous pouvez également souscrire à l'offre Premium d'Express, à 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an – avec deux semaines d'essai gratuit –, qui permet de profiter d'outils supplémentaires, comme un planificateur de publications sur Facebook, Instagram ou un autre réseau social, plus de 25 000 polices Adobe Fonts sous licence, 100 Go d'espace de stockage, une bibliothèque pour organiser et partager ses créations, plus de 195 millions de photos, vidéos et musiques Adobe Stock libres de droits, etc. Enfin, ceux qui ont un abonnement Creative Cloud peuvent automatiquement bénéficier des privilèges de la formule premium.