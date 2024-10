Ils peuvent tout savoir sur vous, juste en vous regardant avec ces lunettes spéciales

En associant des lunettes connectées avec un logiciel de reconnaissance faciale, il est possible de tout savoir sur les personnes qu'on croise dans la rue, juste en les observant. Fascinant et terrifiant !

Alors que vous vous promenez tranquillement dans la rue, un inconnu vous aborde. Très vite, vous comprenez qu'il semble très bien vous connaître. Il sait comment vous vous appelez, où vous habitez, où vous avez étudié, où vous travaillez, qui sont vos parents. Pourtant, vous en êtes certain : vous ne vous êtes jamais rencontrés. Comment peut-il donc savoir tout ça ?

La réponse est des plus étonnantes : grâce à ses lunettes. C'est bien simple, il lui a suffi de vous observer quelques secondes pour tout savoir de vous. Derrière ce scénario digne d'un épisode de Black Mirror se trouve le projet I-XRAY, mené par AnhPhu Nguyen et Caine Ardayfio, deux étudiants de Harvard, la célèbre université américaine.

Pour leur projet, ils ont utilisé une paire des lunettes connectées de Ray-Ban et Meta, qu'ils ont associées à un logiciel de reconnaissance faciale afin d'dentifier automatiquement des gens dans la rue. "Les informations que notre outil recueille à partir d'une simple photo de votre visage sont stupéfiantes", indique AnhPhu Nguyen dans une vidéo publiée sur X.

© AnhPhu Nguyen et Caine Ardayfio

De fait, la mini caméra intégrée filme et envoie les images sur Instagram Live – un flux vidéo en direct. L'intelligence artificielle repère alors un visage, la téléverse sur Pimeyes – une base de données publique de visages – puis explore les résultats pour trouver une correspondance et rassembler un maximum d'informations sur la personne. Une fiche de synthèse s'affiche sur le smartphone du porteur de lunettes, via une application développée pour l'occasion, avec toutes les données récoltées.

Lors de leurs tests, les deux étudiants ont ainsi réussi à trouver le nom, le numéro de téléphone, l'adresse ou encore le nom des proches de nombreuses personnes croisées dans la rue. Et grâce aux renseignements rassemblés en quelques secondes, ils ont été capables de les accoster et de faire comme s'ils les connaissaient.

Cette invention est aussi incroyable que terrifiante. Et on imagine très bien ce que des personnes mal intentionnées pourraient en faire, comme l'ont souligné les nombreuses réactions inquiètes à leur démonstration.

Mais pas de panique, ce système n'est pas en vente. Les deux étudiants ne rendront pas leur outil public : ils l'ont développé dans le but louable d'alerter sur les dangers de la reconnaissance faciale. Leur "objectif est de démontrer les capacités actuelles des lunettes intelligentes, des moteurs de recherche de visages, des grands modèles de langage et des bases de données publiques, en sensibilisant au fait qu'il est aujourd'hui possible d'extraire l'adresse d'une personne et d'autres informations personnelles à partir de son seul visage dans la rue", expliquent-ils dans un document détaillant leur travail. Inutile de dire que la démonstration est pour le moins efface !