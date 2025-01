DeepSeek : l'IA chinoise qui fait mieux que ChatGPT - et qui affole le monde

Un nouveau venu vient jeter un pavé dans la mare de l'IA générative : DeepSeek. Un outil chinois qui fait mieux que ChatGPT et consorts pour moins cher. Au point d'affoler la planète tech et même les places boursières !

L'émergence des IA génératives a amené avec elle un florilège d'outils devenus de véritables références dans leurs domaines, comme ChatGPT, Claude, Midjourney, DALL-E ou encore Gemini. Des outils puissants et populaires, conçus et soutenus par des start-up et des acteurs majeurs de la tech, essentiellement américains, (Google, OpenAI, Anthropic, Microsoft, Apple…), ce qui pourrait laisser penser que le jeu est déjà plié et qu'aucun concurrent sérieux ne pourra émerger – en témoigne le lancement prématuré et raté de l'IA française Lucie.

Mais il arrive aussi que des petites pépites, comme DeepSeek, bousculent l'échiquier en place et créent ainsi une nouvelle rivalité entre les IA, les développeurs, voire des pays. DeepSeek est une entreprise chinoise fondée en 2023 qui a pour objectif de permettre à la Chine de se faire une place dans l'avenir du numérique. C'est aussi un service en open source qui offre une IA générative capable aujourd'hui de rivaliser avec ChatGPT ou encore Claude.

DeepSeek : moins cher et mieux que ChatGPT

Derrière ces promesses, DeepSeek réussit en fait à surpasser l'outil d'Open AI. Son modèle de langage (les millions de données informatiques qui permettent à la machine de comprendre le langage humain) est tout simplement considéré comme l'un des plus grands jamais conçu pour une IA. Doté de près de 671 milliards de paramètres (les "neurones" de l'IA, pour prendre une image simpliste), ce modèle surpasse largement les 175 milliards de paramètres de GPT-3. Sachant qu'à chaque interaction DeepSeek en active 37 milliards. Cela permet à l'IA chinoise de consommer très peu de ressources et de supporter environ 128 000 tokens (c'est la capacité à traiter une unité de texte plus ou moins facilement et rapidement), contre 200 000 pour le chatbot d'Open AI.

De plus, selon les premiers tests, DeepSeek est aussi plus rapide que ChatGPT, notamment dans les domaines du codage et des mathématiques. Enfin, et c'est là son atout principal, il est bien moins cher. D'après les estimations, son développement a coûté près de 5,6 millions de dollars, contre 100 millions pour GPT-4 (la dernière version du chat bot d'Open AI). Ainsi, DeepSeek-V3 peut comme ses rivaux (ChatGPT, Gemini, Claude, …) converser avec un humain en répondant à des questions, analyser des documents et générer du texte dans différents styles. L'entreprise DeepSeek propose également d'autres outils tels que DeepSeek-R1, un " modèle de raisonnement " comparable à ChatGPT-o1, très utilisé dans le codage et la programmation. L'IA chinoise peut s'auto-interroger, simuler une réflexion et même résoudre un problème de mathématique complexe, le tout pour un prix 27 fois moins cher que son homologue américain.

DeepSeek : la Chine devant les États-Unis ?

Au-delà des caractéristiques techniques et du prix de l'outil, DeepSeek a récemment pris un avantage de plus sur ChatGPT. L'IA est devenue la première application sur l'App Store aux Etats-Unis devant son rival. Cela sera-t-il suffisant pour détrôner le mastodonte d'Open AI ? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, DeepSeek a déjà réussi une belle prouesse en passant devant ChatGPT et en offrant un outil de qualité similaire voire supérieure, à un prix plus avantageux.

Côté économie, l'arrivée de l'IA chinoise à quelque peu bousculé le marché financier mondial. Lundi 27 janvier, le Nasdaq 100 (à savoir les 100 plus grandes entreprises non financières cotées à la bourse américaine) a chuté de 2,8%. En France, les entreprises Schneider Electric et Legrand ont respectivement chuté de 7,5% et 6,5% au CAC 40. Mais la plus grosse chute en bourse de la journée a été celle de Nvidia. L'entreprise américaine spécialisée dans la conception de circuits graphiques et de puces pour l'IA a perdu 13% de sa valeur, au point d'être rétrogradée à la troisième place des plus grosses capitalisations mondiales, rapporte BFM Bourse. Autant dire que le monde la fiance internationale s'interroge sur l'avenir avec l'arrivée de ce nouveau venu chinois très prometteur.

DeepSeek a fait une entrée fracassante sur le marché du numérique et de l'intelligence artificielle en l'espace de quelques semaines. À l'avenir, l'IA chinoise pourrait dépasser ses homologues américains d'OpenAI et Google grâce à ses performances, son prix, mais aussi son modèle de langage en open source - c'est-à-dire accessible à tous les utilisateurs. Ainsi, si vous souhaitez tester un des modèles DeepSeek - le chatbot DeepSeek-V3 ou l'outil de codage DeepSeek-R1, vous pouvez vous rendre sur le site chat.deepseek.com ou bien télécharger l'application sur iOS ou Android. De plus, le modèle est aussi accessible depuis l'IA Perplexity.