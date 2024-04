TikTok Lite : vous ne pouvez plus gagner de l'argent en regardant des vidéos

Gagner de l'argent en regardant de vidéos : c'est ce que proposait TikTok avec une nouvelle version de son appli qui récompense le temps d'écran en bons d'achat. Mais face à la pression de l'UE, la fonction a été supprimée.

Vous aussi vous avez l'habitude, dès que vous avez un moment, de vous divertir en regardant des vidéos sur TikTok ? En même temps, l’algorithme de la plateforme fait parfaitement son travail en proposant un flux personnalisé qui correspond parfaitement à vos envies. Résultat : vous passez plusieurs heures par jour à faire défiler les contenus, et ce, sans même vous en apercevoir. ByteDance, l'entreprise derrière le réseau social chinois, a décidé de pousser le concept plus loin. Imaginez gagner de l'argent en vous connectant sur TikTok, en y faisant défiler des vidéos ou en les "likant". C'est ce que proposait jusqu'il y a peu TikTok Lite, la nouvelle application mise en ligne en toute discrétion à la fin du mois de mars en France et en Espagne par le géant chinois.

TikTok Lite : rémunérer votre temps de cerveau disponible

Présentée comme une version moins gourmande en données et en espace de stockage du réseau social original – de même qu'il existe une appli Facebook Lite –, elle propose une interface presque identique à celle de sa grande sœur, avec son flux de vidéos à faire défiler de façon ininterrompue. À une exception près. En effet, on y trouvait un onglet "Récompenses" ainsi qu'un système de pièces virtuelles à accumuler – un peu comme dans certains jeux mobiles – : 300 jetons pour l'inscription, 4 500 supplémentaires si vous vous connectiez quotidiennement pendant dix jours, 4 200 pièces lorsque vous regardez 25 minutes de vidéo, 150 jetons si vous suiviez trois créateurs ou que vous likez trois vidéos... Le tout avec des paliers de récompense et une jauge omniprésente à l'écran, qui se remplissait au fil du temps de visionnage.

Ces pièces étaient ensuite échangeables contre des bons d'achat ou des chèques-cadeaux sur différents sites – seulement sur Amazon et PayPal au départ –, mais aussi pour récompenser les créateurs de contenu du réseau social, par le biais de cadeaux virtuels. Autant dire que vous allier devoir beaucoup scroller avant de pouvoir vous payer quelque chose, car 10 000 pièces étaient équivalentes à seulement un euro...

TikTok Lite : l'entreprise forcée de faire marche arrière

Il n'est donc guère étonnant que TikTok Lite ait immédiatement suscité de nombreuses inquiétudes, de par le message dangereux qu'il envoyait et le risque renforcé d'addiction qu'il présentait. D'autant plus que mettre en place une incitation financière à la surconsommation de contenus semblait aller complètement à l'encontre des recommandations de prudence vis-à-vis du temps d'écran et des comportements addictifs liés aux réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes. ByteDance avait beau assurer que le système de rémunération était réservé aux plus de 18 ans et qu'il avait mis en place des moyens de vérification – un selfie avec une pièce d'identité, un selfie vidéo ou une autorisation de carte bancaire était nécessaire pour convertir les pièces en bons d'achat –, nous savions tous à quel point ces restrictions sont faciles à contourner...

© ByteDance

Aussi, la Commission européenne avait ouvert lundi 22 avril une enquête à propos de la nouvelle application, menaçant de suspendre dès le jeudi 25 avril la fonction qui récompense le temps passé sur la plateforme. Elle avait estimé que le mécanisme posait "des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs". D'ailleurs, ByteDance n'avait pas communiqué à Bruxelles, avant son lancement, une évaluation des risques, conformément à ses obligations dans le cadre de la nouvelle législation sur les services numériques (DSA).

Face à la pression, le réseau a annoncé suspendre "volontairement" la fonction. Dans un communiqué publié le 24 avril, le réseau social a déclaré : "TikTok cherche toujours à s'engager de manière constructive avec la Commission européenne et les autres régulateurs. Nous suspendons donc volontairement les fonctions de récompense dans TikTok Lite pendant que nous répondons aux préoccupations qu'elles ont soulevées". De là à se dire que l'entreprise savait que son rapport n'écarterait pas les risques, il n'y a qu'un pas...