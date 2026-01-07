Tout le monde doit faire ce réglage dans WhatsApp : c'est une question de sécurité

Attention, vos informations personnelles sur WhatsApp sont à la portée de tout le monde. Y compris des escrocs qui peuvent les utiliser à votre insu. Mais il existe un réglage très simple pour vous protéger.

Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais de parfaits inconnus peuvent vous espionner sur WhatsApp. Pas en consultant directement vos messages, mais en exploitant des informations que vous avez laissées publiques, à la portée de tous, y compris des personnes qui ne figurent pas dans votre carnet d'adresses. Avec des astuces très simples, certains petits malins aux desseins pas toujours bienveillants peuvent ainsi obtenir des renseignements privés sur vous.

En effet, il suffit d'avoir le numéro de téléphone mobile de n'importe quel utilisateur de WhatsApp pour obtenir son identité, voir sa photo et même connaître ses heures de connexion. Sans compter que n'importe qui est en mesure de vous ajouter à des groupes, sans vous en demander l'autorisation sur WhatsApp.

En parlant de la photo de profil, faites bien attention. Bien qu'elle semble n'être qu'un détail mineur, elle joue en réalité un rôle crucial sur l'application. Elle permet non seulement à vos amis et à votre famille de vous identifier rapidement, mais elle sert aussi souvent de premier point de contact dans les nouvelles connexions, professionnelles ou personnelles.

© CCM

Une fonction qui comporte des risques, car cette information personnelle peut être utilisée pour des arnaques et des usurpations d'identité. Heureusement, un simple réglage suffit à vous protéger en restreignant l'accès à votre photo à vos seuls contacts sur WhatsApp. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres – ou les réglages, si vous êtes sur iPhone – en cliquant sur les trois points verticaux situés en haut à droite de l'application – en bas à droite sur iPhone. Ensuite, sélectionnez "Confidentialité", où vous trouverez plusieurs options pour ajuster qui peut voir vos informations personnelles, y compris votre photo de profil.

Appuyez sur "Photo de profil" et modifiez le paramètre "Tout le monde" pour le remplacer par "Mes contacts", "Mes contacts sauf" (pour exclure certains contacts) ou "Personne". Nous vous conseillons d'en faire de même avec les options "Présence en ligne", "Infos", "Groupes" et "Statut" afin que, à minima, seules les personnes que vous avez choisies et qui sont enregistrées dans votre carnet d'adresses puissent accéder à vos informations WhatsApp.