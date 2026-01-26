WhatsApp a une fonction cachée pour parler en direct avec vos contacts, en mode talkie-walkie

WhatsApp a discrètement ajouté une nouvelle fonction très pratique dans les groupes. Fonctionnant comme un talkie-walkie, elle permet de parler en direct avec les autres, sans taper le moindre texte ni laisser de message vocal.

Depuis quelques mois, une nouvelle manière de communiquer a discrètement débarqué dans WhatsApp, l'application de messagerie utilisée par des milliards de personnes dans le monde : le mode talkie-walkie. L'idée n'est pas de remplacer les messages écrits ou les appels audio, mais de proposer un canal vocal instantané dans lequel chacun peut intervenir rapidement, comme avec un véritable talkie-walkie : on appuie pour parler, on relâche pour écouter.

Ce mode s'active uniquement dans les conversations de groupe comportant au moins trois participants. Il ne s'agit pas d'un appel traditionnel où tout le monde est connecté en permanence, ni d'un simple message vocal enregistré. Au lieu de cela, dès qu'une session est lancée, ceux qui sont présents peuvent entendre ce qui est dit et répondre à leur tour, sans créer de longues séries de messages écrits ou d'enregistrements qu'il faudrait rejouer ensuite. C'est le principe même du talkie-walkie d'antan, où chacun écoute et parle à tour de rôle.

L'avantage principal de ce talkie-walkie numérique, c'est sa spontanéité. Quand vous voulez coordonner une sortie, poser une question rapide ou discuter de quelque chose sans perdre de temps à taper du texte, ce système de voix en direct rend la conversation plus fluide qu'un échange écrit, sans la lourdeur d'un appel de groupe traditionnel. Les messages ne laissent pas de trace dans le fil de la discussion une fois la session terminée, ce qui fait que rien ne s'accumule inutilement.

© antonioguillem - 123RF

Finies les longues notes vocales qui s'étalent pendant des minutes et qui doivent être écoutées une à une : ici, on clique, on parle, et chacun peut rebondir immédiatement. Ceux qui ne souhaitent pas participer à la session peuvent simplement ignorer l'invitation et continuer à lire le groupe normalement.

Le mode talkie-walkie est très simple à utiliser, mais il est un peu caché. Pour l'activer, ouvrez une discussion de groupe, faites glisser votre doigt vers le haut depuis la zone où vous écrivez vos messages jusqu'à ce qu'une icône Rejoindre ou Connecter apparaisse. Appuyez alors dessus et la session vocale s'ouvre : une petite animation signale aux autres que le talkie-walkie est en cours.

Une fois que la session est lancée, il suffit d'appuyer sur le micro et de parler. Dès que vous relâchez, les autres participants peuvent entendre ce que vous avez dit et répondre à leur tour. Cela fonctionne un peu comme avec les talkies-walkies classiques, mais sans limites géographiques ni besoin d'un appareil dédié.

Ce mode vocal ne remplace pas les appels, mais il se situe entre ces derniers et les messages vocaux enregistrés : plus direct qu'un enregistrement, moins intrusif qu'un appel qui fait sonner tout le monde. Il consomme généralement peu de données et de batterie, ce qui en fait une option pratique pour des échanges rapides au quotidien ou pour coordonner un groupe pendant une sortie ou un projet commun.

Attention, si le mode talkie-walkie existe à la fois sur iPhone et sur Android elle n'est pas accessible systématiquement : WhatsApp déploie cette fonction progressivement, et tous les membres du groupe doivent avoir la version la plus récente pour que l'option apparaisse.