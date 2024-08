Google Pixel Watch 3 : la montre connectée conserve son style se veut plus sportive

Pour la troisième mouture de sa Pixel Watch, Google voit les choses en un peu plus grand. La montre se décline maintenant en deux tailles et ambitionne de rivaliser avec les modèles sportifs grâce l'expérience de Fitbit.

Les précédents modèles de Pixel Watch sortis en 2022 et 2023 nous avaient un peu laissé sur notre faim. En cause, des fonctions pas toujours intuitives, des performances assez maigres et surtout une autonomie bien trop courte. Google a donc repris sa copie pour ces nouvelles Pixel Watch 3 annoncées en même temps que la série des Pixel 9 lors de son événement Made by Google ce 13 aout. Des pixel Watch au pluriel donc puisque la firme présente une déclinaison de sa montre connectée en deux tailles cette année : 41 mm (comme les Pixel Watch 1 et 2) et 45 mm. Il est vrai que le gabarit initial était un peu petit pour les poignets vigoureux.

Au rang des nouveautés, Google a revu son écran. La dalle présente maintenant des bordures un peu plus fines (en retrait de 16 % sur le modèle 41 mm comparé à la Pixel Watch 2). La taille des bords noirs représentait là aussi l'un des principaux griefs jusque-là. La Pixel Watch 45 mm offre de son côté une surface d'affichage supérieure de 40 %.

© Google

Toutes deux bénéficient d'une dalle Oled Actua Display deux fois plus lumineuse qu'auparavant (2000 nits) et offrant un taux de rafraîchissement de 1 à 60 Hz. En dehors de l'écran, peu de changement. La Pixel Watch 3 conserve le design très réussi en forme de galet de ses aînées et s'accompagne bien sûr d'un choix de bracelets.

© Google

Sous l'écran, Google a également revu quelques composants. À commencer par la batterie. La firme annonce une autonomie de 36 heures avec le mode économie d'énergie, ce qui n'est pas très rassurant tout de même. On apprend au passage que le modèle 45 mm, le plus grand, s'appuie sur une batterie 45 % plus grande que la Pixel Watch 2 (41 mm). Si l'autonomie ne semble pas atteindre des sommets comme avec les montres de Xiaomi, Huawei ou encore OnePlus, Google promet aussi une charge 20 % plus rapide qu'avec les Pixel Watch 2.

Google Pixel Watch 3 : une montre taillée pour le sport

Pour sa nouvelle montre, Google tire avantage de toute l'expérience de Fitbit (racheté en 2021) et son expertise dans le domaine du suivi sportif. La Pixel Watch 3 permet d'établir des plans d'entraînements personnalisés. Durant la course par exemple, elle pourra indiquer s'il est temps d'accélérer un peu pour recoller au record personnel précédemment enregistré. D'autres mesures font leur apparition comme la longueur de foulée, l'oscillation verticale, la cadence, etc. Elle pourra aussi préciser et comparer les temps de récupération pour améliorer encore ses performances. Un coach sportif (aidé par de l'IA) fera également des recommandations pour se maintenir en forme.

© Google

Enfin, d'autres fonctions rejoignent la montre comme une télécommande pour Google TV et les autres appareils connectés avec Google Home, un assistant d'appel (pour répondre ou non à un coup de fil), un déclencheur d'appareil photo à distance (avec le smartphone) ou encore, le très attendu module UWB (Ultra Wide Band) permettant de déverrouiller un appareil à proximité (un smartphone Android compatible par exemple) comme le fait Apple avec ses Apple Watch, ses iPhone, iPad et Mac.

© Google

La Pixel Watch, décliné en quatre modèles sera sous peu disponible. Bonne nouvelle, le prix du modèle le plus abordable ne change pas par rapport à la Pixel Watch 2 de l'an dernier.