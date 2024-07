Remplaçant de Coco : quelles solutions pour tchater gratuitement en ligne ?

Depuis la fermeture de Coco, de nombreux internautes cherchent des alternatives pour continuer de faire des rencontres. Voici une liste non exhaustive des meilleures plateformes pour tchater en toute simplicité !

Depuis deux semaines maintenant, des milliers d'internautes errent, l'âme en peine : Coco.gg, également appelé Cocoland, a fermé ses portes après plus de vingt ans de "bons et loyaux services" (voir notre article). Créé en 2003, ce chat anonyme se présentait comme un réseau social permettant de faire des rencontres en discutant avec les autres utilisateurs dans des salons publics, dans des "rooms privées" et par message privé. Il était également possible d'activer sa webcam pour s'envoyer des photos ou discuter en live, toujours en public ou en privé, de partager d'autres fichiers, comme des vidéos ou de la musique, et de discuter via son micro dans des salons vocaux.

La plateforme était particulièrement appréciée pour sa simplicité et son anonymat, puisqu'aucune inscription, e-mail ou téléphone n'étaient nécessaires pour l'utiliser. Mais Internet abrite un côté sombre, et Coco n'y faisait pas exception. Le site était au cœur de nombreuses affaires judiciaires, impliquant parfois des agressions homophobes, du trafic de drogue, de la prostitution de mineurs et de la pédophilie (voir notre article). Mais malgré cette triste réputation, de nombreux utilisateurs sont à la recherche d'un remplaçant. Voici donc un petit tour d'horizon des plateformes pouvant prendre la relève !

Remplaçant de Coco : quelles plateformes pour prendre le relais ?

Ces derniers jours, les recherches "coco chat alternative" et "remplaçant coco" ont explosé sur les moteurs de recherche et sur les forums – dont celui de Comment ça marche. Les internautes cherchent une alternative vers laquelle se tourner. D'autant plus que Omegle, qui proposait un principe similaire – et qui était tout autant problématique –, a également fermé ses portes en novembre dernier (voir notre article).

Les aficionados pourront se tourner vers chaat.fr, qui reprend le principe d'anonymat de Coco. Pas besoin d'inscription, il suffit de renseigner son pseudo, son âge, son genre et éventuellement sa ville. Le site propose de nombreux salons de discussions sur des sujets divers et variés. Les principaux sont "Chat", "Entre ados", "Entre filles" et "Charme". Il y a bien entendu la possibilité de passer en discussion privée pour plus d'intimité. Attention, certains utilisateurs se plaignent d'une modération agressive, alors que paradoxalement le site abrite beaucoup de faux profils destinés à des arnaques.

net-tchat.info © CCM

Dans le même genre, il y a net-tchat.info. Là encore, peu d'informations sont nécessaires pour participer (pseudo, âge, sexe, pays, département). Il faut sélectionner les salons qui nous intéressent pour ensuite entrer sur la plateforme. Parmi les salons proposés, on retrouve le salon charme (pour toute personne recherchant une relation amicale), le salon sexe (pour ceux qui cherchent une relation amoureuse ou une aventure sans lendemain), le salon aide (pour demander de l'aide ou poser des questions), le salon 40anset+, le salon webcam (pour ceux qui souhaitent discuter avec l'audio et la vidéo), ainsi que les salons entremecs et entrefilles (pour tout utilisateur LGBTQ+). On pourra noter que l'interface est vieillissante et peu attractive.

De son côté, chat-fr.org est l'une des communautés virtuelles les plus anciennes en France, puisque le site a été lancé en 2001. Le chat en ligne se passe sur des salons de discussion par tranche d'âge (dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine), par thématique (rencontres, sexe, informatique, musique, jeux vidéos, quizz, motus, scrabble, 1000 bornes, ...), par région (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice...) ou par pays (Belgique, Suisse, Algérie, Maroc, Tunisie). Pour se connecter, il suffit de saisir un pseudo. C'est entièrement gratuit et sans inscription. Il est également possible de devenir membre pour aller plus loin, et ainsi créer son profil, publier ses photos, partager des vidéos, créer des groupes, proposer des événements et envoyer des messages privés.

Il y a également Discussionner, un tchat sans inscription obligatoire. Outre les habituels salons, on retrouve plusieurs fonctions sympathiques comme les quizz, les messages privés, la possibilité de tchater en webcam, etc.

Discussionner © CCM

Nous pouvons aussi citer Chatbycam.net, davantage tourné vers les rencontres "amoureuses". L'inscription est nécessaire, mais elle demande le minimum d'informations. Pour converser par webcam, il y a là encore une vaste gamme de salons de chat, allant des discussions générales aux thèmes plus spécifiques. On peut également créer ses propres salons privés pour converser avec ses amis ou rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts.

Après, pour ceux qui acceptent de soumettre leurs données personnelles (nécessaires pour nourrir les algorithmes) et cherchent des relations sentimentales ou sexuelles, les sites de rencontres classiques font tout à fait leur travail. Aujourd'hui, on trouve absolument de tout : des classiques, comme Tinder et Badoo, mais aussi des plus spécifiques, réservés aux geeks, uniquement pour les croyants de certaines religions, pour ceux désirant des rencontres extra-conjugales, pour trouver un partenaire avec les mêmes opinions politiques, et même réservées aux roux et aux micro-pénis ! Bref, il y a pour tous les goûts !