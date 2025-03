Honor imagine un monde tourné vers l'IA avec son plan Alpha

Au-delà de quelques petites nouveautés, Honor a profité du salon MWC pour présenter un programme étonnant, le Plan Alpha. Un plan ambitieux qui vise à faire du constructeur chinois un acteur incontournable de l'IA.

Pour l'édition 2025 du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, Honor s'est fendu d'une conférence un peu particulière. Pas d'annonce de nouveaux smartphones — il est vrai que la dernière série des Magic 7 est sortie un peu plus tôt cette année — mais plutôt une ambition. Et même un plan pour l'accompagner, sobrement baptisé Plan Alpha. L'entreprise chinoise a en effet annoncé souhaiter passer du statut de "simple" fabricant d'appareils connectés (smartphones, tablettes, PC, montres, etc.) à celui d'acteur incontournable des écosystèmes intelligents, autrement dit, entièrement basés sur l'IA. Un peu à la manière de Samsung, Xiaomi ou Apple. Pour y parvenir, Honor compte investir pas moins de 10 milliards de dollars durant les cinq prochaines années. Mais le Chinois espère bien ne pas faire cavalier seul dans cette aventure. Il appelle les principaux acteurs du marché à le rejoindre pour " co-créer un écosystème ouvert ".

Honor Alpha Plan : un avenir guidé par l'IA

Pour mener son projet, Honor a imaginé trois étapes. D'abord, ses ingénieurs vont inévitablement concevoir un nouveau smartphone taillé pour l'IA avec des partenaires qu'il côtoie déjà comme Qualcomm et Google. Un smartphone " révolutionnaire " selon ses propres termes. Il s'agit de confier au mobile les tâches d'IA générative et d'IA agentique. La différence entre les deux ? La première génère du contenu à partir du contexte. La seconde met en applications des instructions. C'est ce qui se passe par exemple lorsque l'on soumet plusieurs requêtes simultanées à un assistant. Par exemple, trouver un restaurant qui promet des plats végétariens, avec une table pour quatre personnes, disponible dans une heure et dans un rayon de 2 km, de figer le programme dans l'agenda puis de convier tel et tel contact pour le dîner. À l'assistant de trouver la perle rare et d'effectuer toutes les tâches à votre place. C'est sur ce modèle que s'appuie aussi Galaxy AI, l'IA de Samsung que nous avons pu évaluer dans ses derniers smartphones haut de gamme Galaxy S25. Cette IA devra bien sûr tourner majoritairement en local sur le mobile, sans passer par des serveurs dans le cloud (sauf pour les recherches sur le Web, évidemment).

L'IA est aussi à la manœuvre pour la photographie. Sur ce terrain, Honor s'appuie sur sa technologie AiMAGE. L'intelligence artificielle est mise à contribution pour rétablir la netteté sur des des clichés flous ou encore améliorer sensiblement les photos prises au téléobjectif en réinventant parfois des détails pour plus de réalisme. Une technologie déjà en place sur ses smartphones Magic 7 Pro comme nous avons pu l'appréciée durant notre test. Enfin, AiMAGE sera également en mesure d'appliquer un traitement pour rehausser la définition d'anciens clichés avec un résultat assez spectaculaire.

Dans un second temps, Honor entend étendre les partenariats pour aboutir à un écosystème ouvert. Les industriels sont donc appelés à participer au projet. L'objectif étant de transformer l'industrie en un environnement véritablement ouvert et connecté. Il doit " promouvoir une collaboration fluide entre différents systèmes d'exploitation et créer un écosystème de dispositifs avec l'IA basée sur l'échange de valeur " selon le patron d'Honor James Li. Derrière ces phrases assez alambiquées, se cache la volonté de développer, grâce à l'IA, tout un écosystème permettant de faire communiquer toute sorte d'appareils entre eux, du smartphone à la voiture en passant par des casques réalité mixte, les téléviseurs, l'électroménager, etc. peu importe les marques et les système d'exploitation utilisé. Honor a d'ailleurs déjà présenté sa brique AiConnect qui permet de fluidifier les échanges de données avec des débits impressionnants lorsqu'il s’agit de transférer fichiers entre ses propres smartphones (jusqu'à 125 Mo/s), avec les autres mobiles Android (100 Mo/s) mais aussi et surtout avec les iPhone (85 Mo/s). Et de constater que le monde Apple semble susciter bien des convoitises de la part des constructeurs chinois puisque Oppo, l'autre géant des smartphones, a annoncé le 3 mars le déploiement prochain d'une nouvelle fonction permettant s échanges plus sereins entre ses appareils et les Mac. Une fonction qui s'ajoute à Oppo Connect qui permet déjà aux mobiles de la marques d'échanger des fichiers avec les iPhone la façon d'AirDrop.

Enfin, et c'est peut-être la pièce la plus floue du puzzle, Honor " ambitionne d'explorer de nouveaux horizons du potentiel humain et de contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle pour la civilisation ". Un programme ambigu dans lequel Honor imagine une parfaite cohésion entre l'humain et l'IA à son service. en ayant pris soin, au préalable, on l'espère, suffisamment bien la contrôler.

En marge de ces annonces à long terme, Honor n'a pas oublié ses clients actuels. La firme a annoncé un suivi de mises à jour étendu pour ses mobiles des gammes Magic (à partir du Magic 7 Pro) et V (les pliables). Elle s'aligne sur ce que proposent Google et Samsung avec 7 ans de mises à jour logicielle et de correctifs de sécurité. Il était temps.

© Honor

La marque a également initié un protocole de partage de fichiers plus rapide entre ses smartphones et les appareils sous iOS. Enfin, elle a annoncé le déploiement prochain (sans indiquer de date) d'une fonction de détection de deepfake sur ses mobiles. Il s'agit ici d'indiquer à l'utilisateur si l'appel qu'il reçoit est une usurpation d'identité générée avec une IA.

Nouveautés Honor : MagicBook Pro 14, Pad V9, Watch 5 et Earbuds Open

Comme on ne vient pas au MWC les mains vides ou simplement avec des promesses, Honor a gardé quelques nouveaux produits dans son escarcelle pour clore son show.

© Honor

Au rayon informatique, le constructeur a ainsi présenté un nouveau PC, le MagicBook Pro 14, un ultraportable très fin animé par un processeur Intel Core Ultra 9 285H et à l'autonomie solide, proche de celle d'un Macbook Pro M4 avec une batterie de 92 Wh.

© Honor

Une nouvelle tablette, la Pad V9, fait également son entrée. Elle embarque un écran d'une définition de 2,8 K, un SoC MediaTek Dimensity 8350 Elite et une batterie de 10 100 mAh.

Enfin, une nouvelle montre Honor Watch 5 et des écouteurs ouverts Earbuds Open ont également été annoncés. Aucun prix n'a pour le moment été communiqué.