Alexa+ : le nouvel assistant intelligent d'Amazon qui sait tout sur vous

Amazon vient de dévoiler Alexa+, son nouvel assistant virtuel dopé à l'IA. Un outil qui promet de révolutionner la domotique et l'utilisation des objets connectés, mais qui risque aussi de se montrer très indiscret.

La sortie de l'intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT en novembre 2022 a créé l'effervescence sur Internet, mais aussi au sein des secteurs du numérique et de la technologie. La guerre sans merci engagée entre les GAFAM. Toutefois, Amazon semble avoir pris un certain retard. L'entreprise n'a jamais caché sa volonté de miser sur Alexa, son assistant vocal intelligent qui est intégré dans les produits Echo, pour rivaliser avec les autres intelligences artificielles génératives.

Introduite en 2014 et embarquée dans plus d'un demi-milliard d'appareils à travers le monde, Alexa devait subir un joli lifting pour répondre encore mieux aux dizaines de millions d'interactions à l'heure qu'elle assure déjà. Mais cette nouvelle version, annoncée en 2023, se fait plus qu'attendre ! Après plusieurs reports, le nouvel assistant, évidemment dopé à l'intelligence artificielle, arrive enfin sous le nom d'Alexa+. Et pour mieux les assister, il va absolument tout savoir de ses utilisateurs !

Alexa+ : une large palette de commandes en langage naturel

Le nouveau concurrent de ChatGPT et de Gemini a été présenté en grandes pompes lors d'une présentation à New York. "Plus utile et plus accessible. Désormais, Alexa+ ne se contente plus de répondre aux questions, elle les comprend, leur contexte avec, les habitudes de l'utilisateur aussi. Elle sait s'adapter à l'environnement personnel et/ou familial, au ton de voix même", s'enthousiasme Panos Panay, à la tête du hardware d'Amazon. Il n'y a plus besoin d'apprendre le "langage Alexa", les commandes vocales au mot près nécessaires pour obtenir une réponse, car l'assistant vocal comprend maintenant le langage naturel.

© Amazon

Les réponses seront générées à partir de deux grands modèles de langage (LLM), Amazon Nova et Claude, l'IA d'Anthropic avec qui l'entreprise a noué un partenariat. Alexa+ sélectionnera le modèle d'IA le plus adapté pour répondre aux demandes des utilisateurs. L'assistant sera capable de réserver des restaurants ou de retrouver des passages précis dans un film. Elle pourra également résumer des textes, analyser un document ou simplement discuter d'un sujet.

En plus de ces fonctions plutôt basiques, Alexa+ pourra interagir avec "dizaines de milliers de services et d'appareils", tels que GrubHub, OpenTable, Ticketmaster, Yelp, Thumbtack, Vagaro, Fodor's, TripAdvisor, Amazon, Whole Foods Market, Uber, Spotify, Apple Music, Pandora, Netflix, Disney+, Hulu, Max, Roborock, Philips Hue, etc. Le groupe a aussi indiqué avoir noué des accords avec plusieurs groupes de presse, dont le Washington Post.

© Amazon

Alexa+ sera également capable de comprendre le contexte d'un utilisateur, y compris son état émotif, et répondre en conséquence. Elle pourra générer des réponses ou des actions extrêmement personnalisées. "Par exemple, si vous prévoyez un dîner pour la famille, Alexa+ peut se souvenir que vous aimez la pizza, que votre fille est végétarienne et que votre partenaire ne mange pas de gluten, pour vous suggérer une recette ou un restaurant", explique le géant de la tech.

Alexa+ : un assistant virtuel au cœur de la domotique

Grâce à cet important écosystème, l'assistant virtuel pourra contrôler plusieurs appareils avec une seule commande. Car Amazon a de grandes ambitions pour le domaine de la maison connectée. Alexa+ pourra ainsi facilement configurer les objets connectés, les faire fonctionner de concert, installer des routines, le tout à partir d'une simple commande vocale. Par exemple, il suffira de dire à l'IA qu'on a chaud pour déclencher un réglage du thermostat de la maison, ou de demander si le chien a été sorti durant la journée pour qu'elle consulte les images des caméras connectées afin de s'en assurer.

© Amazon

Tout cela facilite grandement l'accès à la domotique et offre une place de choix à Amazon dans ce domaine, alors que Matter, le protocole qui unifie tous les objets et assistants vocaux pour qu'ils puissent communiquer indifféremment entre eux, connaît un déploiement de plus en plus important, y compris au sein des appareils de l'entreprise de Jeff Bezos.

Tout cela a l'air très prometteur sur le papier, mais il ne faut pas craindre pour la confidentialité de ses données personnelles, car Alexa+ a vraiment accès à tout ! Les IA génératives comme ChatGPT et Gemini sont déjà connues pour être de véritables aspirateurs à données, au point qu'il est recommandé de ne pas leur confier d'informations sensibles – notamment quand on leur demande d'analyser des documents. Avec Alexa+ et son intégration poussée dans son écosystème, Amazon aura accès à absolument toute la vie des utilisateurs, au plus profond de leur intimité. Et c'est très inquiétant…

Pour profiter de l'assistant virtuel, il suffira d'interagir par le biais d'un appareil Echo. Il sera également accessible via un nouveau portail Web et une application mobile. Il va toutefois falloir se montrer patient, car il sera uniquement disponible aux États-Unis à compter du mois de mars. Aucune date n'a été annoncée pour le lancement à l'international. Pour y accéder, il faudra dépenser 19,99 dollars par mois ou être abonné à Amazon Prime – l'IA sera disponible sans supplément. Une façon de l'intégrer un peu plus dans l'écosystème Amazon et d'en savoir toujours plus sur vous !