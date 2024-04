Transport Public Paris 2024 : l'application pour les JO est disponible

Avec des millions de visiteurs attendus pour les prochains Jeux olympiques de Paris, Île-de-France Mobilités lance son application Transport Public Paris 2024, pour fluidifier au mieux les déplacements.

Cet été, se déplacer à Paris ne sera pas de tout repos pour les Franciliens, avec la tenue des Jeux olympiques, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. Avec plus de deux millions de touristes attendus, la mobilité dans la capitale et aux alentours risque fortement d'être complexifiée, ce qui amène le Gouvernement et les organismes à prendre des mesures spéciales. Par exemple, pour des raisons de sécurité, automobilistes et piétons ne pourront pas circuler librement dans certaines zones de la capitale et en Île-de-France, ils devront bénéficier d'une dérogation prenant la forme de QR code (voir notre article). Afin d'optimiser au mieux les déplacements, Île-de-France Mobilités a mis en ligne une application mobile, Transport Public Paris 2024. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger sur l'App Store, mais pas encore sur le Play Store. Et autant dire qu'elle s'annonce indispensable.

© Ile de France Mobilites

Transport Public Paris 2024 : des trajets optimisés pour les JO

À son lancement, l'application vous propose d'épingler un ou plusieurs sites en favori ainsi que les jours où vous serez présent sur place. Une fois sur la page d'accueil, cinq onglets permettent une navigation rapide : "Itinéraires" ; "Horaires" ; "Infos trafic" ; "Achat" et "Mon espace". Une interface qui n'est pas sans rappeler celle de "Bonjour RATP". Une carte indique tous les arrêts de bus, de tram, de métro et de RER à proximité, de même que les points de vente, les sites olympiques, les grandes gares et les parkings relais et vélo. Un champ de recherche permet d'indiquer vos points de départ et d'arrivée, et l'application se charge alors de vous fournir un itinéraire à pied, en transport en commun ou à vélo.

La particularité de Transport Public Paris 2024, c'est que les itinéraires fournis ne sont pas les plus rapides ou les plus courts, mais visent à garantir "une bonne répartition en temps réel des spectateurs entre les lignes de transport afin de limiter les phénomènes de foule et les temps d'attente". En bref, il s'agit d'éviter les goulots d'étranglement dans les transports en commun. L'algorithme de l'application va donc prendre en compte les temps d'attente sur les quais, l'état du trafic en temps réel et les flux de voyageurs pour calculer le trajet. Cet itinéraire sera marqué par un petit rectangle rose juste au-dessus de lui, avec marqué "rajet Paris 2024". Après, ce sera toujours à vous de choisir par où vous désirez passer et si vous voulez écouter cette recommandation... quitte à devoir parfois finir le trajet à pied.

© Ile de France Mobilites

Transport Public Paris 2024 permettra également d'acheter des titres de transport — dont le fameux Passe Paris 2024, le passe Navigo et des tickets T+ — et d'utiliser le smartphone pour valider. Vous pourrez également consulter les plans des métros, RER ou Transiliens. Voilà qui sera particulièrement utile aux touristes !