Cartes IGN : une appli 100% française pour explorer notre territoire

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) lance sa nouvelle application de cartographie, Cartes IGN. Riche en informations pratiques et précises, elle se pose en concurrente sérieuse à Google Maps et consorts.

Les cartes papier de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont particulièrement appréciées des promeneurs, cyclistes et autres amoureux des montagnes. Aussi, l'organisme s'est demandé : pourquoi ne pas offrir une alternative à Google Maps et à Apple Plans, qui appartiennent aux GAFAM, en numérisant ces cartes ? Aussi, il a dévoilé ce mercredi 15 mai sa nouvelle application de cartographie gratuite, sobrement baptisée Cartes IGN, maintenant disponible sur Android et iOS. Le projet, piloté par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, a pour but de faire "découvrir la France autrement" et de faire comprendre le territoire et ses évolutions entraînées par l'impact de l'homme et la crise écologique. Si ces cartes en ligne permettent à tout utilisateur de se repérer, de s'orienter et de se rendre dans un lieu précis en suivant un itinéraire, elles n'ont pas pour vocation de supplanter les poids lourds américains. Il s'agit d'offrir "un regard complémentaire pour faire en sorte que nos concitoyens ne soient pas captifs d'outils qui ont des fins commerciales", explique Sébastien Soriano, directeur général de l'IGN, à nos confrères de Radio France. Tout le territoire français, Outre-mer incluse, est couvert par l'application.

© IGN

Cartes IGN : une appli qui fourmille d'informations

Au premier coup d’œil, l'interface semble familière, avec une simple carte, sur laquelle l'utilisateur se géolocalise et peut rechercher une adresse. On retrouve quelques fonctions de base, comme la création et l'enregistrement de points de repère, la recherche de points d'intérêts, etc. Mais les points communs avec Google Maps et Apple Plans s'arrêtent là. En effet, Cartes IGN ne propose pas de fonction de navigation par GPS, l'appli permet "seulement" de générer des itinéraires pédestres ou en véhicule. "Il ne s'agit pas de faire la même chose" que les géants du marché, explique Sébastien Soriano, même si le développement d'une telle fonction à l'avenir n'est pas exclu. En revanche, l'appli de cartographie permet d'accéder à davantage d'informations que ses concurrents américains.

Premièrement, Cartes IGN est très pratique d'un point de vue touristique, car l'appli propose des cartes thématiques sur les monuments, les musées et les parcs, avec de nombreuses informations à leur sujet. Il est également possible de définir une zone autour de soi, par exemple à 3 km ou 15 minutes de marche à la ronde, et de découvrir les points d'intérêt qui s'y trouvent.

© IGN

Cartes IGN : découvrir le territoire français autrement

La force de l'application réside dans l'exploitation des immenses ressources de l'IGN, qui contiennent les données et les référentiels de l'organisme, mais aussi des données tierces, comme celles d'Open Street Map pour les commerces ou encore les informations des collectivités locales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des parcs régionaux. Aussi, là où la majorité des services de cartographie s'arrêtent aux routes communales ou aux grands chemins agricoles, Cartes IGN renseigne jusqu'au plus petit sentier forestier. L'appli fourmille d'informations ! "Sont par exemple répertoriées des informations aussi diverses que la date de construction et le nombre d'étages d'un bâtiment affiché sur la carte, le type de culture d'une parcelle agricole, les essences forestières, la localisation des commerces, la population d'une commune ou encore les interdictions et hauteurs maximales de vol des drones", explique l'IGN.

© IGN

De plus, il est possible de superposer plusieurs fonds de carte, avec une vingtaine de "couches" cartographiques disponibles : plans aériens, cartes topographiques, photos aériennes, etc. On peut ensuite superposer dessus des données thématiques : forêts, littoraux, agriculture, réseaux hydrographiques, zones protégées, risques naturels, tourisme et loisirs, transports, etc. "Si on ouvre les données d'agriculture, on va avoir des couleurs qui représentent chacune une culture différente : par exemple, ici, on a du blé tendre d'hiver, ici une prairie permanente, autant d'informations mises à jour par l'IGN", détaille Laurent Toustou.

© IGN

La fonction "Comparer" est également très intéressante. Comme son nom l'indique, elle permet de comparer des vues aériennes d'un même territoire à différentes époques pour se rendre compte de son évolution selon différents critères : recul du trait de côte, reforestation, déploiement de parcs d'énergies renouvelables, fonte des glaciers, etc. Pour l'IGN, il s'agit de "favoriser la prise de conscience" en mettant en valeur "certaines évolutions particulièrement représentatives des dernières décennies", tout en permettant de "mieux percevoir l'impact que peut avoir l'homme ou le changement climatique sur le territoire".

© IGN

L'IGN compte faire participer sa communauté. Chaque utilisateur peut ainsi apporter sa contribution en signalant un changement sur le territoire ou une anomalie. "Entièrement gratuite, Cartes IGN respecte les principes d'équité et d'accès universel à l'information géographique, défend l'établissement public. Son caractère ouvert (données et services librement accessibles) et sans traqueur sont autant de garanties pour la confidentialité et le respect de la vie privée des utilisateurs", se réjouit l'organisme.