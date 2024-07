noplace : c'est quoi, ce nouveau réseau social dont tout le monde parle ?

Très prisé en ce moment, noplace est un nouveau réseau social à la croisée de X et de MySpace. Sans algorithme et entièrement personnalisable, il vise à reconnecter les gens entre eux. Un savant mélange de nostalgie et de modernité !

Ces derniers temps, de nombreux réseaux sociaux ont fait leur apparition, que ce soit Bluesky Social ou Threads (de Meta), qui tentent de remplacer X (ex-Twitter), Whee, le petit frère de TikTok qui copie Instagram, ou encore Ten Ten, qui fait des ravages dans les salles de classe. Le petit dernier en date se nomme noplace. Disponible auprès du grand public depuis le 3 juillet, la plateforme est numéro un sur l'App store américain. En France, le succès est plus timide pour le moment puisqu'elle n'arrive qu'en 40e position des réseaux sociaux gratuits les plus téléchargés.

noplace est un savant mélange de X (ex-Twitter) et de MySpace, avec des profils très colorés et complètement personnalisables. Son principe est simple : remettre les relations humaines au cœur des réseaux sociaux. Il s'agit de renouer avec l'Internet d'avant, celui du partage et des rencontres, sans être soumis aux likes, au nombre d'abonnés et aux algorithmes. Alors, pari réussi ?

noplace : un fil chronologique et de la personnalisation à gogo

Le but de noplace est de reconnecter les gens entre eux. "La magie et le plaisir d'Internet ont disparu. Tout est devenu très uniforme", explique à Techcrunch la fondatrice du réseau social Tiffany Zhong. "Nous regardons tous du contenu très différent et nous avons des centres d'intérêt différents de ceux de nos amis. Donc trouver un sens de la communauté est plus difficile aujourd'hui."

© noplace

noplace se présente comme une sorte de grand forum, où les utilisateurs peuvent publier des messages – seulement du texte écrit, pas de photos ni de vidéos – à l'ensemble des internautes ou à leur cercle proche. Il est possible de suivre ses amis, de démarrer des conversations privées et de partager ses passions et ses pensées à travers un profil entièrement personnalisable. On peut choisir ses couleurs, afficher son statut relationnel, ce qu'on écoute, ce qu'on lit…

Pour partager avec des personnes ayant les mêmes passions que nous, noplace a mis en place un système d'étoiles, des sortes de tags qui permettent d'afficher ses intérêts, son signe astrologique, ses chanteurs préférés, etc. Le réseau social comporte même une section "Top 10 amis", qui n'est pas sans rappeler le Top 10 de MySpace.

noplace : remettre les relations humaines au cœur des réseaux sociaux

Autre particularité de noplace : il n'y a aucun algorithme. À la place, la plateforme fait le choix de proposer un fil d'actualité chronologique, comme celui de Twitter à l'époque. Plus exactement, il y a deux fils d'actu : un pour nos amis et un global, où l'on peut voir les posts de tout le monde. Mais si noplace joue à fond la carte de la nostalgie, il n'oublie pas pour autant de séduire les jeunes générations. Ainsi, il intègre de l'intelligence artificielle, qui permet de proposer des suggestions ou des résumés de ce que l'on a manqué depuis notre dernière connexion.

Reste à savoir comment la plateforme va gagner de l'argent. Si, pour l'instant, aucun plan de monétisation ne semble prévu, noplace va devoir trouver un modèle économique viable par la suite. Le réseau social doit également s'inscrire dans la vie quotidienne de ses utilisateurs qui, une fois l'effet de nouveauté passé, peuvent rapidement se lasser. Car le succès initial ne garantit pas la pérennité dans le monde concurrentiel des réseaux sociaux. On se souvient tous de ce qui est arrivé à Mastodonte ou à BeReal...