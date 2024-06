Ce nouveau réseau social fait des ravages dans les salles de classe (et pas que)

Un nouveau réseau social fait un carton auprès des jeunes en ce moment ! Téléchargée plus d'un million de fois, cette appli ludique sème le désordre dans les salles de cours. Et ce n'est que le début…

Les adolescents raffolent des réseaux sociaux, que ce soit pour garder contact avec leurs amis, partager leurs passions, suivre leurs idoles, rencontrer de nouvelles personnes ou tout simplement s'amuser. Mais si les parents sont généralement au courant des dangers de Facebook, TikTok, Instagram ou encore Snapchat, certains réseaux leur sont inconnus. On se souvient de Crush, l'appli de "rencontres" destinée aux 10-21 ans (!) plus que problématique, ou encore Rencontre Ados, qui propose aux 13-25 ans (!!) d'entrer en contact avec d'autres adolescents et qui, en réalité, accueille essentiellement des délinquants sexuels et des pédophiles.

Cette fois, l'attention est dirigée vers un petit nouveau lancé début avril, Ten Ten – rien à voir avec le personnage de Naruto. C'est bien simple, l'application est numéro un sur l'App Store et le Play Store dans la catégorie Réseau social, et elle a déjà été téléchargée plus d'un million de fois depuis son lancement.

Sur le papier, son principe est plutôt ludique. En effet, Ten Ten transforme les smartphones en talkie-walkie, permettant aux jeunes utilisateurs de discuter en direct avec leurs amis, n'importe où et n'importe quand. Il suffit de s'inscrire sur l'application via un pseudonyme, de créer un profil et d'ajouter des contacts pour en profiter. Un bouton permet d'envoyer un message vocal en direct, qui est lu automatiquement à haute voix par l'appli par le biais du haut-parleur du mobile du destinataire. Le tout, sans limite de distance.

© Tentenapp

Mais alors, quel est le problème ? D'abord, l'application est très prisée par les adolescents, qui s'amusent à réaliser des canulars pendant les cours. Eh oui, même si on ne déverrouille pas son smartphone ou que l'appli est fermée, la voix d'un ami peut jaillir de l'appareil ! Ten Ten l'assume dans sa description : "Chante, crie ou chuchote… tes amis t'entendront en temps réel, même quand le tel est verrouillé !" On vous laisse imaginer le bazar entre les mains de jeunes prépubères... Le seul moyen pour ne pas être interrompu à tout moment par une voix intempestive est de mettre le portable en mode "Ne pas déranger", en mode "Avion" ou, tout simplement, de l'éteindre. Bref, utiliser Ten Ten, c'est être prêts à entendre vos contacts à tout moment, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Ensuite, et surtout, Ten Ten est intrusif. Pour fonctionner, il faut renseigner un pseudo et un numéro de téléphone, mais aussi autoriser l'accès à son carnet de contacts et au micro. Bref, l'application accède à toutes les données personnelles de l'utilisateur. Si vous refusez ces trois accès, vous ne pourrez pas utiliser l'appli. En jetant un coup d’œil à la politique de confidentialité – encore en cours de rédaction... –, nous apprenons que l'appli collecte "les noms, les numéros de téléphone, les noms d'utilisateur, les préférences de contact, les données de contact ou d'authentification et d'autres informations similaires".

Il en est de même pour l'adresse IP, les caractéristiques du navigateur et de l'appareil, et la localisation. En revanche, "toutes vos conversations sont éphémères, nous ne pouvons pas les écouter car nous ne les stockons pas", assure Ten Ten. Toutes les données des utilisateurs sont stockées et traitées aux États-Unis, ce qui soulève des questions quant à la protection de notre vie privée...