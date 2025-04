Voici les villes de France où les habitants sont les plus stressés

Chômage, pollution, embouteillages, insécurité… Certaines villes de France sont beaucoup plus stressantes que d'autres. Découvrez quels sont les endroits où il ne fait pas vraiment bon vivre.

Les Français sont souvent perçus à l'étranger comme des râleurs invétérés, toujours pressés et souvent stressés. Cette image, bien que caricaturale, trouve parfois des échos dans la réalité quotidienne de nos villes. Les Parisiens, en particulier, ont mauvaise réputation. Mais qu'en est-il réellement ? Quelles sont les villes de France où les habitants ressentent le plus de stress ?​

Plusieurs facteurs influent sur le niveau de stress des citadins : la densité de population, les problèmes de transport (durée, embouteillages, trains bondés ou en retard…) le coût de la vie, la qualité de l'air, le bruit, le manque d'espaces naturels, l'accès aux services de santé… Ainsi, une ville où le trafic est constamment saturé et où les transports en commun sont constamment perturbés – oui Paris, c'est de toi qu'on parle – peut augmenter la tension quotidienne pour ses habitants. De même, un coût de la vie élevé peut engendrer des préoccupations financières constantes.

Les résultats des classements ne sont pas exactement les mêmes d'une étude à l'autre, mais, globalement, ce sont les mêmes mauvais élèves qui se démarquent à chaque fois. Sans grande surprise, Paris, avec son rythme effréné, ses métros bondés et son coût de la vie élevé, est souvent citée parmi les villes les plus stressantes – pire, c'est toute l'Île-de-France qui est concernée.

Même à l'international, la capitale ne déroge pas à sa réputation. Selon une étude relayée par Time Out, qui s'appuie sur 97 409 avis d'attractions touristiques, la capitale française se hisse à la dixième place des mégalopoles les plus stressantes du monde, derrière Prague et New York, tandis que Tokyo occupe la première position.

​Autre ville qui tire négativement son épingle du jeu : Nice. Cette ville méditerranéenne, réputée pour sa douceur de vivre et son climat ensoleillé, a récemment été désignée comme la ville la plus stressante de France selon une étude de Preply, une plateforme d'apprentissage des langues. Ce classement a de quoi étonner, car Nice est souvent associée à la détente et aux vacances. Cependant, des facteurs tels que le coût de la vie élevé, une circulation dense et une forte densité touristique contribuent à ce sentiment de stress parmi les habitants.​

Les villes de Dijon, Marseille et Clermont-Ferrand sont également régulièrement pointées du doigt, à cause respectivement de la pression immobilière, du fort taux de criminalité et du taux de chômage. Une ancienne étude de la marque de literie experte du sommeil Emma mentionne également Lille, Toulon et Montpellier pour les grandes villes, et Cannes, Antibes, Perpignan, Avignon et Saint-Nazaire pour les plus petites villes. Un classement établi en prenant en compte le mode de vie, les habitudes de sommeil (surcharge de travail, pollution sonore...), la santé (alimentation, stress et anxiété), ainsi que les infrastructures permettant de se détendre (salles de sport, jardins publics, etc.).

Au contraire, Annecy, Le Havre, Le Mans, Toulouse et Reims sont parmi les villes les plus relaxantes de France selon Preply, tandis qu'Emma cite aussi Angers, Rennes et Nantes pour les grandes villes, et Ajaccio, Carcassonne, Saint-Tropez, Pau et La Rochelle pour les petites villes. Sinon, la campagne, c'est bien aussi ! Voilà, vous savez où déménager maintenant si vous voulez échapper au stress urbain !