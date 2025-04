Ne partez pas sans cette carte quand vous voyagez en Europe - Elle vous évitera beaucoup d'ennuis

Que ce soit pour vos vacances ou votre travail, vous avez tout intérêt à vous munir de ce document spécial quand vous voyagez en Europe : il vous sera précieux si vous avez un pépin dans un pays étranger.

Les beaux jours arrivent, et avec eux, l'envie de découvrir l'Europe : escapades urbaines, plages ensoleillées, aventures en pleine nature... Préparer ses vacances est souvent excitant, mais dans l'effervescence des réservations et des bagages, un détail crucial est parfois négligé. Pourtant, cet oubli pourrait transformer un petit imprévu de santé en véritable casse-tête administratif et financier loin de chez soi. Penser à tout pour voyager l'esprit tranquille, c'est aussi anticiper les pépins de santé qui ne préviennent pas.

De fait une simple cheville foulée lors d'une randonnée, une angine qui s'aggrave pendant un séjour linguistique, ou même une rage de dents impromptue peut gâcher votre voyage. Sans la bonne préparation, accéder à un médecin ou à un hôpital dans un autre pays européen peut vite devenir compliqué. Qui contacter ? Quels sont les tarifs ? Faudra-t-il avancer des frais importants ? Autant de questions angoissantes, surtout dans une situation d'urgence. Heureusement, il existe un moyen simple et gratuit de se prémunir contre ces désagréments.

Cette solution tient dans votre portefeuille : il s'agit de la Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM). Ce document officiel atteste de vos droits à l'assurance maladie française et vous permet d'accéder aux soins médicaux dits "médicalement nécessaires" lors d'un séjour temporaire dans un autre pays membre de l'Union Européenne, mais aussi en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et même au Royaume-Uni. Grâce à elle, vous serez traité dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs que les habitants du pays visité.

Concrètement, en présentant votre CEAM (ou le certificat provisoire qui peut la remplacer temporairement) aux professionnels de santé ou aux hôpitaux du système public local, vous simplifiez grandement les démarches. Selon les règles du pays, soit vous n'aurez rien à payer (hormis l'éventuel ticket modérateur, comme les locaux), soit vous devrez avancer les frais. Dans ce dernier cas, vous pourrez demander le remboursement soit sur place auprès de l'organisme de sécurité sociale local, soit à votre retour en France en présentant les factures à votre caisse d'assurance maladie.

Attention cependant, la CEAM couvre les soins imprévus, y compris pour les maladies chroniques ou la grossesse, mais pas les soins programmés à l'étranger ni les soins dans des établissements privés. Elle ne remplace pas non plus une assurance voyage pour des aspects comme le rapatriement ou le secours en montagne, qui peuvent nécessiter une couverture spécifique.

Obtenir cette précieuse carte est un jeu d'enfant et ne coûte absolument rien. Chaque membre de la famille, y compris les enfants de moins de 16 ans, doit posséder sa propre carte nominative. Le plus simple est d'en faire la demande via votre compte Ameli (sur le site Web ou l'application mobile) au moins 15 à 20 jours avant votre départ. Elle vous sera envoyée par courrier et sera valable deux ans. Si vous n'avez pas de compte Ameli ou préférez le téléphone, le 3646 est également à votre disposition.

Vous partez à la dernière minute ? Pas de panique ! Si votre départ est trop proche pour recevoir la carte physique à temps, un certificat provisoire de remplacement peut être téléchargé immédiatement depuis votre compte Ameli. Ce document est valable trois mois et offre les mêmes garanties que la carte elle-même. Alors, avant de boucler vos valises pour votre prochaine aventure européenne, assurez-vous d'avoir ce sésame santé. C'est un petit geste qui peut vous éviter bien des tracas et vous garantir un accès simplifié aux soins, pour profiter pleinement et sereinement de votre séjour.