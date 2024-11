Comme des millions d'utilisateurs, vous pourriez être séduit par Letterboxd, le réseau social pour les fans de cinéma. Bien loin des plateformes traditionnelles, il attire une communauté passionnée et connaît un succès grandissant.

"Est-ce que tu as Letterboxd ?" Peut-être vous a-t-on déjà posé cette question en soirée, surtout si vous êtes un fan de cinéma. C'est le réseau social à la mode, bien loin de l'algorithme addictif et des polémiques de TikTok, des posts retouchés et uniformisés d'Instagram, ou encore de la haine qui se propage sur X (ex-Twitter). Alors qu'une certaine lassitude frappe les utilisateurs de la Toile, les internautes sont à la recherche d'alternatives. Et Letterboxd apparaît comme une option solide, qui regroupe sa communauté autour d'une passion commune : le cinéma.

Letterboxd : une communauté de cinéphiles passionnés

Letterboxd a été créée par les développeurs Matthew Buchanan et Karl von Randow en 2011. Son fonctionnement est très simple. En arrivant sur la plateforme, vous devez vous créer un compte, comme tout bon réseau social qui se respecte. Ensuite, vous pouvez cataloguer, noter et critiquer les films que vous regardez. Vous pouvez également tenir un journal de visionnage, créer des listes personnalisées ou encore suivre l'activité des autres utilisateurs pour découvrir de nouvelles recommandations et comparer vos avis.

Tous les films sont centralisés sur l'application. Aussi, une fois votre visionnage achevé, que l'œuvre soit récente ou non, il vous suffit d'entrer son nom dans la barre de recherche pour pouvoir le noter et laisser un commentaire dessus.

Petit à petit, Letterboxd a gagné en importance. Méconnu du grand public il y a encore quatre ans, le réseau social a vu son nombre d'abonnés passer de 2 à plus de 15 millions entre 2020 et 2024. Une croissance qui s'explique en partie par la fermeture des cinémas pendant la pandémie, qui a poussé les jeunes passionnés de cinéma à se tourner davantage vers les réseaux sociaux pour pouvoir vivre leur passion. Même les célébrités s'y sont mises ! Vous pouvez suivre sur Letterboxd Martin Scorsese, Sean Baker (The Florida Project), Ayo Edebiri (The Bear), Rachel Senjnott (The Idol) ou encore Mike Flanagan (The Haunting of Hill House).

Letterboxd : un réseau social bon enfant

Contrairement à d'autres réseaux sociales, dont les algorithmes sont conçus pour vous pousser à scroller pendant des heures ou à cultiver la culture du fake, Letterboxd a réussi à créer un véritable sentiment de communauté. Alors, bien sûr, il y a toujours un côté typique des réseaux sociaux, avec la course aux likes et aux abonnés, mais l'ambiance reste relativement bon enfant.

Mais Letterboxd n'est pas la seule plateforme de ce genre à gagner en popularité. Que ce soit Ravelry pour le crochet, SensCritique pour les critiques de films, séries et jeux vidéo, ou encore Goodreads pour les critiques de livres, les sites qui gravitent autour d'une passion spécifique semblent trouver un second souffle. Une vraie bouffée d'oxygène en ce temps maussade !