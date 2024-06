Whee : le petit frère de TikTok qui copie Instagram

ByteDance, la maison mère de TikTok, vient de lancer Whee, un nouveau réseau social orienté photo. Il s'inspire fortement d'Instagram, à la différence près qu'il mise sur le partage restreint : seuls vos contacts peuvent voir vos publications.

Face à l'ascension insolente de TikTok, en particulier auprès des jeunes, Instagram a tenté de reproduire la formule gagnante de son rival a tenté de reproduire la formule gagnante de son rival, quitte à le copier ouvertement. Pourtant, le réseau social chinois lorgne lui aussi du côté de la plateforme de Meta, dont le nombre d'utilisateurs lui est supérieur. Et pour cela, il n'hésite pas à marcher directement sur ses plates-bandes : la photographie.

Si TikTok est généralement utilisé pour la publication de vidéos courtes, le réseau social permet également à ses utilisateurs de partager des photos, sous la forme de carrousels accompagnés d'un fond sonore, qui apparaissent directement dans le flux principal. Reste que les publications de photos sur la plateforme de ByteDance ont un fond bien différent de celles sur le réseau social de Meta, prenant souvent la forme "d'histoires". Aussi, le géant chinois ne compte pas s'arrêter là et lance discrètement une nouvelle application, baptisée Whee.

Whee : un réseau social de photographie qui a comme un air de déjà-vu

Disponible uniquement sur le Play Store dans certains pays, dont la France ne fait pas partie, Whee se présente comme "une nouvelle app sociale créée pour te permettre de rester en contact avec tes amis les plus proches dans les moments spontanés de la vie". Un coup d’œil sur les captures d'écran suffit à deviner ses inspirations. Qu'il s'agisse de la position des commentaires, de l'interface, de la section dédiée aux conversations privées, du mode Appareil Photo ou encore du bouton Like, difficile de ne pas y voir une copie d'Instagram. Mais pour se démarquer de son concurrent, Whee mise sur le partage restreint.

© ByteDance

En effet, là où Instagram prône le partage public, les publications sur Whee sont visibles uniquement par ses contacts, de même que les likes et les commentaires. Voilà qui est bien étonnant de la part de ByteDance, souvent épinglé pour sa gourmandise concernant les données personnelles des utilisateurs de TikTok !

Whee : une énième tentative de ByteDance pour copier Instagram

Ce n'est pas la première fois que ByteDance s'essaye sur le terrain de la photographie. En 2020 déjà, l'entreprise a lancé Lemon8, une application qui se veut comme un croisement entre Instagram – dont elle reprend le visuel et les codes – et Pinterest – pour l'incitation à l'achat –, tout en profitant des efficaces algorithmes de son aîné (voir notre article). Bref, un TikTok pour les photos ! Réservée dans un premier temps au Japon, au Vietnam, à la Malaisie, à Singapour et aux Philippines, elle a atteint 1,5 million de téléchargements en juillet 2022, pour un total de 10,6 millions de téléchargements sur l'année. Elle a ensuite été déployée au Royaume-Uni et aux États-Unis l'année dernière, où elle ne connaît pas le même essor que sa consœur, comptabilisant "seulement" 2,6 millions de téléchargements dans le pays de l'Oncle Sam.

Puis, en avril dernier, ByteDance a mis sur le marché TikTok Notes, une application reprenant exactement le même principe. Sur le Play Store, elle est décrite comme "une plateforme lifestyle qui propose du contenu photo textuel informatif sur la vie des gens, où l'on peut voir des personnes partager leurs conseils de voyage, leurs recettes quotidiennes...". Elle a été déployée en phase de test en Australie et au Canada. Reste à voir si le réseau social parviendra à s'imposer...