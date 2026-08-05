C'est la fin de Google Assistant : Gemini va définitivement le remplacer dès cette date

Google Assistant vit ses dernières heures. L'assistant vocal sera définitivement remplacé par Gemini sur les appareils Android et Wear OS compatibles à partir de septembre prochain.

Après dix ans de bons et loyaux services, Google Assistant s'apprête à disparaître définitivement de nos smartphones Android. Dans un e-mail envoyé aux utilisateurs, le géant de la tech a indiqué que son assistant vocal historique sera remplacé par Gemini à partir du mois de septembre 2026, marquant l'aboutissement d'une transition engagée depuis plusieurs mois autour de son intelligence artificielle générative. Une information confirmée sur la page d'assistance de l'entreprise.

Fin de Google Assistant : Gemini prend la relève

Lancé en 2016, Google Assistant est devenu l'un des piliers d'Android. Il permettait d'effectuer des recherches vocales, de programmer des alarmes, d'envoyer des messages, de contrôler des objets connectés ou encore de piloter son smartphone au simple son de sa voix. Mais, avec l'essor de l'IA générative, l'assistant vocal a fini par devenir obsolète.

C'est pourquoi Google a décidé de le remplacer par Gemini, un assistant IA capable non seulement d'exécuter des commandes, mais aussi de comprendre des requêtes plus complexes, de tenir une conversation en langage naturel et de produire des réponses plus détaillées et personnalisées, tout en interagissant avec des services comme Gmail, Google Maps, YouTube ou Google Agenda. C'est désormais lui qui s'ouvrira lorsque l'on prononcera la requête d'activation "Hey Google" ou quand l'on appuiera longuement sur le bouton d'alimentation.

À partir du 4 septembre prochain, Gemini deviendra donc l'assistant par défaut sur les appareils Android compatibles. Les utilisateurs qui utilisent encore Google Assistant n'auront plus la possibilité de conserver l'ancien service. Le déploiement se fera de manière progressive, sa disparition devrait donc prendre plusieurs semaines. La transition devait initialement avoir lieu plus tôt, mais l'échéance avait été repoussée afin de laisser le temps à Gemini d'intégrer les principales fonctions de son prédécesseur.

Les smartphones et tablettes Android ne seront pas les seuls impactés par ce changement, puisque Google a également prévu de faire migrer ses montres connectées sous Wear OS, ses écouteurs ainsi que les véhicules Wear OS exécutant Android Auto depuis un smartphone. Attention cependant, le remplacement s'effectuera uniquement sur les appareils compatibles avec Gemini – c'est-à-dire ceux possédant au moins 2 Go de mémoire vive et tournant sous Android 9 ou plus. Les modèles plus anciens, qui ne disposent pas des caractéristiques techniques nécessaires ou qui ne peuvent pas exécuter l'application, continueront à fonctionner avec Google Assistant tant qu'ils resteront pris en charge par Google. Même chose pour les véhicules fonctionnant sous Android Automotive OS. Quant aux enceintes Google Home et Google Nest, aux écrans connectés et aux téléviseurs Google TV, ils suivront leur propre calendrier.