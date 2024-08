Sur Google Meet, l'IA va pouvoir prendre des notes à votre place

Google Meet se dote d'une nouvelle fonction de prise de notes propulsée par l'IA ! Baptisée "Take notes for me", elle se chargera de retranscrire automatiquement un compte-rendu des réunions sans que vous ayez à écrire quoi que ce soit !

Avec la pandémie et la démocratisation du télétravail, les plateformes de visioconférence ont vu leur popularité exploser au point de devenir des outils indispensables au quotidien. C'est le cas de Google Meet, qui a connu une croissance fulgurante, poussant le géant d'Internet à sans cesse y ajouter de nouvelles fonctions pour rester compétitif face à Zoom et Microsoft Teams. Ainsi, en juin 2022, Google a choisi de fusionner Duo et Meet afin de clarifier son offre et, surtout, simplifier des appels vidéo avec une solution unique. Il a également intégré de nombreuses fonctions à sa plateforme, comme le transfert d'appels et les appels en Full HD.

Afin de rester à la pointe de la technologie, Google a pris la décision d'intégrer l'intelligence artificielle à son service de visioconférence, notamment à travers une nouvelle fonction de prise de notes baptisée "Take notes for me", comme l'annonce l'entreprise dans un billet de blog. Comme son nom l'indique, cet outil est capable de retranscrire et de résumer, en temps réel, le contenu de la réunion. Idéal pour élaborer des comptes rendus sans prendre de notes !

Take notes for me : une IA capable de produire des comptes-rendus

Google va faire appel à son fidèle assistant Gemini pour pouvoir produire des comptes-rendus. Attention, il s'agit d'une fonction différente de celle de transcription automatique des réunions qui, elle, retranscrit l'intégralité de l'appel. Une fois la visioconférence terminée, les notes contenant les comptes-rendus seront alors stockées dans un dossier Google Drive ou ajoutées à un document existant sur le Calendrier.

© Google

Dans un premier temps, la fonction "Take notes for me" sera disponible uniquement pour les clients Google Meet disposant d'un module complémentaire Gemini Enterprise, Gemini Education Premium ou AI Meetings and Messaging. Mais si elle sera activée par défaut, les administrateurs garderont cependant la main quant à la possibilité de la rendre ou non disponible pour un groupe d'utilisateurs ou l'ensemble de l'entreprise. Pour cela, ils pourront compter sur un nouveau menu dédié, situé dans Applications > Google Workspace > Google Meet > Paramètres Gemini de la console d'administration. Le déploiement de la nouvelle fonction a débuté le 8 août dernier et s'achèvera le 21 août prochain.