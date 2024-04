Google Meet a une nouvelle fonction pratique pour transférer un appel d'un appareil à un autre

Google déploie une nouvelle fonction sur Meet, sa plateforme de messagerie instantanée et de visio. Avec "Transférer ici", vous pouvez désormais commencer un appel audio ou vidéo sur un appareil et le continuer sur un autre, sans avoir à raccrocher.

Avec la pandémie et la démocratisation du télétravail, les plateformes de visioconférence ont vu leur popularité exploser au point de devenir des outils indispensables au quotidien. C'est le cas de Google Meet, qui a connu une croissance fulgurante, poussant le géant d'Internet à sans cesse y ajouter de nouvelles fonctions pour rester compétitif face à Zoom et Microsoft Teams. Ainsi, en juin 2022, Google a choisi de fusionner Duo et Meet afin de clarifier son offre et, surtout, simplifier des appels vidéo avec une solution unique. Il a également intégré de nombreuses fonctions à sa plateforme, la fonction de retouche visage et les appels en Full HD. Cette fois, l'entreprise cherche à s'adapter aux travailleurs nomades, qui effectuent leurs réunions en se déplaçant et qui doivent jongler entre plusieurs appareils. Aussi, dans un billet de blog publié le 24 avril, le géant d'Internet annonce l'arrivée de la fonction "Transférer ici", afin de basculer un appel en cours d'un appareil à l'autre en toute simplicité, sans avoir à raccrocher. Pratique !

Transférer ici : passer d'un appareil à un autre sans raccrocher