Le Play Store de Google accélère l'installation des applis Android

Limité depuis toujours aux mises à jour "en série", une application à la fois, le Play Store de Google permet enfin de télécharger et d'installer plusieurs applications simultanément. Une évolution bienvenue et très attendue !

Si l'on trouve tout ou presque dans le Play Store, la boutique d'applications Android de Google souffre d'un lourd travers : elle ne permet de ne télécharger que deux applications en même temps. Une amélioration dont les utilisateurs bénéficient depuis avril dernier, mais qui concernait jusqu'alors uniquement les téléchargements de nouvelles applications. Exit donc les mises à jour simultanées ! Il fallait attendre qu'une application ait terminé son processus pour que se lance la suivante. On avait donc vite fait de se retrouver avec une file d'attente interminable.

Un problème qui tapait particulièrement sur les nerfs lorsque l'on sait que l'App Store permet de mettre à jour plusieurs applications en même temps. Heureusement, comme le rapporte 9to5Google, et comme nous 'lavons constaté, il est dès à présent possible de télécharger simultanément jusqu'à trois mises à jour. Au-delà, les autres afficheront le statut "En attente" auquel nous sommes si habitués. Une évolution attendue depuis longtemps !

© 9to5google

Mises à jour Play Store : un gain de temps considérable

Lors de la mise à jour de trois applications en simultané, il est possible de suivre leur évolution sur la boutique et sur l'écran d'accueil. Toutefois, s'il est bien possible de lancer une quatrième appli et même plus, celles-ci resteront "en attente" le temps que la mise à jour d'une des trois autres soit terminée. La même limite de trois s'applique désormais aussi aux nouvelles installations d'applications, qui étaient auparavant limitées à deux à la fois.

On ignore si le changement a été appliqué côté serveur ou via une mise à jour du Play Store lui-même. Reste qu'il va être très apprécié, notamment par les utilisateurs les plus pressés ! Cette limitation n'avait plus lieu d'être, surtout avec les connexions Internet à haut débit d'aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais !