C'est l'outil de sauvegarde parfait pour Windows : il est gratuit et bien meilleur que les solutions de Microsoft

Oubliez OneDrive et l'historique de fichiers capricieux de Windows. Un développeur indépendant vient d'humilier les ingénieurs de Microsoft avec un outil gratuit et redoutablement efficace. Voici pourquoi vous devez l'installer.

Le constat est cruel, mais nécessaire : en 2026, sauvegarder ses données localement sur Windows relève encore du parcours du combattant. Alors que Microsoft sature nos barres des tâches avec ses assistants Copilot et rêve d'un système d'exploitation « agentique », les fonctions les plus élémentaires semblent abandonnées au bord de la route. L'outil installé en standard, Historique des fichiers, est une relique instable, et la vieille sauvegarde héritée de Windows 7 fait figure de pièce de musée.

C'est dans ce vide sidéral qu'intervient une solution qui pourrait bien clore le débat définitivement. Baptisé sobrement Home Backup & Restore, cet utilitaire ne cherche pas à vous vendre du stockage en cloud ou à analyser vos photos avec de l'IA. Il fait une seule chose, mais il la fait avec une précision chirurgicale que l'on pensait réservée à l'écosystème Apple.

Développé par Osman Onur Koç, Home Backup & Restore n'est pas une usine à gaz, mais un chef-d'œuvre d'optimisation. Sous son interface soignée en WPF qui respecte parfaitement les codes visuels de Windows 11, le logiciel repose intégralement sur PowerShell. Mais sa véritable force réside dans sa gestion intelligente du stockage. Là où les solutions classiques copient bêtement vos fichiers à chaque sauvegarde, saturant vos disques externes en un temps record, cet outil utilise une méthode bien plus élégante.

Le secret réside dans l'utilisation des « liens physiques » (hard links). Pour le dire simplement, si un fichier n'a pas été modifié entre deux sauvegardes, le logiciel ne le recopie pas. Il crée un pointeur invisible vers la version précédente. Pour l'utilisateur, le résultat est probant : vous pouvez naviguer dans vos dossiers de sauvegarde à une date précise et voir l'intégralité de vos fichiers, comme s'ils avaient tous été copiés ce jour-là. C'est exactement la mécanique qui a fait le succès de Time Machine sur macOS depuis près de deux décennies, enfin portée proprement sur l'OS de Microsoft. La version 11.4 apporte d'ailleurs une stabilité accrue, prouvant que le projet est activement maintenu.

L'existence même de Home Backup & Restore est un camouflet pour la stratégie actuelle de Microsoft. Il démontre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une armée d'ingénieurs pour produire un utilitaire système fiable et performant. L'approche est ici radicalement opposée à celle de Redmond : pas de télémétrie intrusive, pas d'abonnement caché, et surtout, une transparence totale du code. En utilisant Robocopy en arrière-plan, un outil en ligne de commande robuste intégré à Windows depuis des années, le développeur s'appuie sur des fondations solides plutôt que de réinventer la roue.

Ce logiciel met en lumière un paradoxe agaçant. Windows dispose nativement de toutes les technologies nécessaires pour offrir cette expérience (le système de fichiers NTFS gère les liens physiques depuis toujours), mais Microsoft refuse de les assembler dans une interface cohérente pour le grand public. La priorité est donnée au cloud, car c'est un modèle économique récurrent. Home Backup & Restore nous rappelle qu'un PC doit d'abord être un outil souverain, capable de protéger ses données sans dépendre d'une connexion internet ou d'un serveur distant. C'est une gifle de bon sens technique qui fait du bien.

Plutôt que d'attendre que Microsoft daigne réparer ses outils natifs entre deux mises à jour d'IA, la meilleure décision que vous puissiez prendre aujourd'hui est de faire confiance à la communauté open-source.