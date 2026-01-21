Voici le détail à vérifier absolument quand vous achetez un nouvel ordinateur

Parmi tous les critères à considérer lors du choix d'un ordinateur, il en est un très discret que vous avez tout intérêt à examiner au moment de l'achat. Car s'il parait anodin de prime abord, il conditionne la durée de vie de votre appareil.

Acheter un ordinateur, qu'il soit fixe ou portable, neuf ou d'occasion, n'est pas chose aisée. Outre le fait qu'il faut d'abord se décider sur son système d'exploitation – Windows, macOS, Linux ou ChromeOS –, qui va déterminer son environnement et les applications que vous pourrez utiliser, il faut tenir compte d'une foule de critères techniques : processeur, circuit graphique, quantité de mémoire vive, capacité de stockage, interfaces (prises, Wi-Fi, Bluetooth…), écran et batterie (quand il s'agit d'un portable)… Autant de spécifications absconses associées à une flopée de sigles, de références et de normes que seuls les experts peuvent décrypter sans se tromper.

Bref, si vous n'y connaissez pas grand chose, si vous n'avez pas pris la précaution de consulter des tests comparatifs ou des guides d'achat sérieux, ou si vous n'avez pas de proche pour vous conseiller, il y a toutes les chances que vous soyez totalement perdu au moment de choisir. Au point de vous en remettre aveuglément aux suggestions pas toujours désintéressées des vendeurs ou de céder aux arguments dithyrambiques des publicités…

Pourtant, même si vous êtes totalement novice en matière d'informatique, il y a un tout petit détail que vous pouvez vérifier facilement avant d'acheter pour affiner votre choix. Une caractéristique technique très discrète, qui s'avère toutefois déterminante sur l'usage que vous pourrez faire de votre ordinateur. Pas immédiatement, mais dans la durée. Et vous avez tout intérêt à la contrôler au moment de l'achat si vous souhaitez conserver et utiliser longtemps votre appareil !

© Alongkorn - Adobe Stock

Ce fameux "petit détail", c'est la possibilité de faire évoluer la mémoire vive, communément appelée Ram. Cette mémoire électronique est essentielle. C'est elle qui accueille le système d'exploitation, les applications et les fichiers que vous utilisez – exactement comme un plan de travail sur lequel vous disposez ingrédients et ustensiles quand vous cuisinez. La règle est simple et immuable : plus un ordinateur a de Ram, mieux c'est, car il a plus d'espace pour travailler !

Le truc, c'est que la quantité de mémoire vive nécessaire n'a cessé d'augmenter au fil du temps et des évolutions technologiques. Et si 4 Go (gigaoctets) pouvaient suffire il y a encore deux ou trois ans, il faut au minimum 8 Go aujourd'hui pour qu'un ordinateur fonctionne correctement, de façon fluide, qu'il s'agisse d'un PC ou d'un Mac. Cette inflation permanente est due à la gourmandises croissante des systèmes d'exploitation (Windows comme macOS) et des logiciels, qui exigent toujours plus d'espace pour travailler.

Fort heureusement, hormis quelques modèles à très bas prix, tous les ordinateurs neufs vendus actuellement sont bien doté de la quantité de Ram nécessaire (8 ou 16 Go en général). Mais si cela suffit aujourd'hui, ce ne sera pas le cas demain, dans trois ou quatre ans, à cause des futures versions des systèmes et des logiciels !

L'ennui, c'est que la mémoire vive n'est pas toujours évolutive. Sur de nombreux ordinateurs, les composants de Ram sont directement soudés sur la carte mère (la plaque électronique qui accueille tous les éléments), ce qui interdit toute évolution. C'est le cas de très nombreux PC portables, mais aussi de tous les Mac, qui ne pourront jamais avoir davantage de mémoire vive. Certes, ils continueront de fonctionner comme au premier jour, mais ils ne supporteront plus les mises à jour de logiciels, ce qui les rendra à terme lents voire inutilisables…

Pour anticiper l'avenir, on peut bien sûr prendre d'emblée un ordinateur avec beaucoup de Ram. Mais cette option est souvent facturée au prix fort, en particulier chez Apple. Et la situation va s'aggraver en 2026 et en 2027 chez tous les fabricants d'ordinateurs. En effet, une crise sans précédent frappe actuellement le marché de la Ram à cause de la demande pour l'IA qui réclame des quantités colossales de mémoire. Résultat, les prix s'envolent pour atteindre des niveaux indécents. Et les constructeurs n'ont plus d'autre choix que de faire grimper leur tarifs ou de mettre moins de Ram dans leurs ordinateurs.

La meilleure solution pour passer cette crise et préparer l'avenir consiste donc à choisir un modèle dont la mémoire est extensible ou remplaçable. Pour cela, il faut juste vérifier que la Ram n'est pas soudée, mais montée sur des barrettes insérées dans des connecteurs (slots, en anglais). Le moment venu, vous pourrez dès lors remplacer ces modules par des barrettes de plus grande capacité ou en ajouter s'il y a des connecteurs libres.

Et pas besoin d'ouvrir la machine pour le savoir : l'information est en principe donnée sur sa fiche technique ou sur le site du constructeur. Vous aurez ainsi la certitude que votre ordinateur pourra suivre l'évolution des logiciels et fonctionner durant de longues années. Il faudra sans doute attendre un peu avant de retrouver des prix acceptables, mais c'est le seul moyen de faire évoluer un ordinateur et de la garder longtemps : à titre d'exemple, nous avons ainsi pu mettre à niveau plusieurs PC vieux de quinze ans en les équipant de 8 Go de Ram pour moins de 20 euros… Et ils fonctionnement encore parfaitement !