Ce nouveau jeu vidéo est déjà un énorme succès alors qu'il n'est même pas finalisé

Bien avant sa sortie officielle, ce jeu très attendu a déjà été téléchargé et acheté par plus d'un million de passionnés. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est même pas encore finalisé… Et qu'il sera gratuit dans quelques mois !

Plus d'un million de ventes avant même sa mise en ligne, près de 600 000 personnes connectées simultanément sur Steam le jour de sa sortie, et des premières critiques dithyrambiques tant de la part des joueurs que des journalistes spécialisés : voilà des résultats dont rêverait tout studio de développement pour le lancement d'un nouveau jeu vidéo.

Et ce succès est d'autant plus remarquable que le titre en question n'est même pas encore finalisé ! Plus précisément, il vient d'être publié par ses créateurs en "accès anticipé", un mode de distribution un peu particulier, dans lequel un jeu toujours en développement est proposé à la vente, à un prix souvent inférieur à celui de sa version définitive. Mais ce n'est même pas le cas ici ! Car, comme son prédécesseur, ce jeu sera totalement gratuit à sa sortie officielle !

Mais alors, pourquoi plus d'un million de personnes ont-elles payé rubis sur l'ongle pour une œuvre culturelle inachevée, à laquelle ils pourront pourtant accéder sans débourser un centime dans quelques mois seulement ?

L'énigme semble d'autant plus obscure qu'il s'agit de ce qu'on appelle un hack & slash, un type de jeu vidéo particulièrement complexe et pas franchement accueillant pour les néophytes : le plus célèbre du genre est Diablo II, un titre mythique sorti en 2000 et qui a depuis engendré de nombreux descendants spirituels. Pour les non-initiés, il s'agit de jeux de type action-RPG, souvent avec une "vue du dessus" en 3D "isométrique", dans lesquels il faut décimer des hordes de monstres et abattre des boss redoutables. Pour y parvenir, il faut patiemment et soigneusement faire évoluer son personnage, en le dotant de pouvoirs et d'objets de plus en plus puissant, qu'il faut combiner de façon créative… et mortelle.

Parmi les nombreux titres du genre, Path Of Exile jouit d'une aura unique depuis sa sortie en 2013. Et sa suite semble partie pour suivre la même voie. Car Path Of Exile 2, dont nous parlons ici, reprend la même recette originale.

Tout d'abord, le modèle économique des deux jeux tranchent nettement avec les tendances du reste de l'industrie. Comme dit plus haut, Path Of Exile 1 et 2 sont des titres entièrement gratuits, qui ne se financent que la présence d'achats en jeu, les fameuses "microtransactions" qui se sont répandues comme de la mauvaise herbe ces dernières années.

Mais contrairement aux autres jeux qui adoptent ce modèle économique, les achats ne concernent ici que des éléments purement cosmétiques, sans aucune incidence mécanique ou statistique sur la partie. Exit donc les lootbox, season pass et autres techniques de rétention des joueurs pour les forcer à passer des heures sur un titre tout en les dépouillant de leurs derniers.

Dans Path Of Exile, les microtransactions ne procurent aucun avantage autre qu'esthétique, et ceux qui paient le font uniquement pour soutenir le jeu et ses créateurs. Et si la formule fonctionne, c'est parce que le titre est d'une richesse et d'une générosité assez rares dans l'industrie vidéoludique contemporaine.

Grinding Gear Games, le studio néo-zélandais derrière Path Of Exile, soigne en effet particulièrement son œuvre et se montre très attentive aux retours et aux attentes de son immense communauté de joueurs. Le premier opus, sorti en 2013, a été sans cesse enrichi de nouveaux contenus et amélioré durant ses onze ans d'existence.

Et Path Of Exile 2, dont l'accès anticipé vient tout juste d'arriver le 6 décembre dernier, emprunte déjà la même voie. Bien qu'inachevé, le titre est déjà vertigineux en l'état actuel : une carte gigantesque, des environnements variés, un bestiaire fourni, des dizaines de styles de personnage, et des mécaniques de combats innovantes qui viennent transformer radicalement la formule classique du hack & slash.

Un beau palmarès pour un jeu toujours en développement, qui n'augure que du bon pour l'avenir. Si Path Of Exile 2 vous intrigue et que vous voulez tenter l'aventure dès maintenant, vous devrez alors vous acquitter de 27,75 € pour profiter de l'accès anticipé et soutenir les développeurs. Et sinon, il vous suffira d'attendre sagement que le titre devienne gratuit après sa sortie, et de patienter en profitant des nombreuses vidéos du jeu qui fleurissent d'ores et déjà sur la toile.