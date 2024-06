Voici pourquoi votre appli GPS ne vous proposera plus l'itinéraire le plus court

Ne soyez pas étonné si Waze ou Google Maps vous propose des trajets qui vous semblent plus longs qu'à l'accoutumée : c'est normal et c'est pour une bonne raison.

Si vous êtes un conducteur régulier ou occasionnel, vous avez peut-être remarqué que les itinéraires proposés par votre application de cartographie ou de guidage par satellite (GPS) avaient légèrement changé ces derniers temps. Et ce n'est pas qu'une impression : le décret n° 2022-1119 du 3 août 2022, relatif aux services numériques d'assistance aux déplacement et qui détermine les modalités d'application de l'article L. 1115-8-1 du code des transports impose de nouvelles règles aux applications de cartographie, de calcul d'itinéraires et de guidage par satellite, comme Waze ou Google Maps.

L'article en question du code des transports oblige notamment les applications et les services numériques concernés à présenter les itinéraires calculés en fonction de leur impact environnemental, en privilégiant ceux dont les émissions de gaz à effet de serre sont les plus faibles. De plus, cet article impose aux applications de ne pas inciter les utilisateurs à un usage massif des voies secondaires non prévues pour absorber un trafic intensif, afin de ne pas créer une circulation excessive dans des zones dont l'aménagement routier n'est pas adapté (villages, routes communales, etc.).

Ainsi, la mise en application de ces nouvelles règles entraîne une modification significative des itinéraires générés et de l'ordre dans lequel ils sont présentés à l'utilisateur. Par défaut, le premier itinéraire qui vous est désormais proposé n'est plus le plus court, en temps ou en distance, mais celui qui réduit au maximum l'impact environnemental de votre trajet, notamment en termes d'émission de CO2. Et en cas d'embouteillages, votre application de guidage vous proposera désormais moins souvent, surtout dans les premières suggestions, d'emprunter de petites rues et chemins de villages pour échapper à la congestion du trafic.

Bien sûr, il est toujours possible d'obtenir les itinéraires les plus courts ou les plus rapides, en parcourant la liste des différents trajets proposés et en appliquant des critères de calcul personnalisés, voire en sélectionnant manuellement certains tronçons de route sur la carte. Ces résultats seront simplement moins visibles et moins mis en avant par les applications.

Et ces incitations faîtes aux conducteurs pourraient même se renforcer pour les habitants de l'Ile-de-France, avec la tenu des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les pouvoirs publics font en effet pression sur les applications d'assistance au déplacement afin qu'elles détournent les usagers des axes les plus impactés par l'évènement. Les franciliens apprécieront.