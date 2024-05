Vous pourrez bientôt modifier vos messages après envoi dans Google Messages

L'application Google Messages va bientôt accueillir une fonction bien pratique permettant de modifier un message après son envoi, comme le font d'autres messageries. De quoi éviter les coquilles et autres quiproquos !

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, Google Messages a su s'imposer comme une des applications de SMS, MMS et RCS phares. Et, pour cela, le géant du Web a eu la bonne idée de sans cesse chercher à la rapprocher des messageries instantanées populaires, comme WhatsApp ou Signal. Ainsi, les messages peuvent être enrichis de liens, d'émojis, de photos et de vidéos en haute qualité, des indicateurs de saisie montrent quand le correspondant est en train d'écrire, les conversations de groupe sont possibles.

Dernièrement, Google a annoncé toute une flopée de nouvelles fonctions (nouvel enregistreur, Selfie GIF, photomoji, réactions aux messages…) avec, bien évidemment, une pointe d'intelligence artificielle, afin de rester à la pointe des tendances (voir notre article). Et le géant du Web ne compte visiblement pas s'arrêter là ! En décembre dernier, plusieurs lignes de code avaient été détectées dans l'APK d'une version bêta de l'application concernant une fonction d'édition de messages. Les choses se concrétisent car celle-ci est désormais en cours de déploiement sur le canal bêta, comme le rapporte AssembleDebug.

Google Messages : l'édition de messages pour bientôt

"Google a commencé à tester la fonction d'édition de messages dans Google Messages, ce qui signifie qu'elle pourrait bientôt arriver", confirme le célèbre leaker. L'internaute à l'origine de l'information précise que ces derniers peuvent être édités dans un délai de 15 minutes après l'envoi. Il suffit d'appuyer longuement sur le message à modifier, puis de sélectionner l'icône en forme de crayon. Une fois les modifications réalisées, il ne reste qu'à appuyer sur le bouton "Entrer". Une étiquette "Modifié" apparaît alors sous le message pour indiquer qu'il a été édité. Il semblerait que l'outil fonctionne avec le protocole RCS, principal argument de l'application de Google.

Les messageries instantanées ont de plus en plus tendance à s'inspirer les unes des autres afin de proposer une communication toujours plus flexible et adaptable. Il est donc logique que la firme de Mountain View travaille sur l'édition de messages, étant donné que de nombreux concurrents, à commencer par WhatsApp et iMessage, proposent cette option. Sur iMessage, les utilisateurs ont deux minutes pour modifier un message, contre quinze pour WhatsApp. Les applications préviennent généralement les correspondants lorsqu'un message a été modifié.

Nous ignorons quand la fonction sera disponible en version stable auprès du grand public. Pour le moment, pour pouvoir profiter de l'édition de messages, il faut rejoindre le programme bêta de Google Messages. Pour cela, accédez à la page de l'application sur le Play Store, puis appuyez sur "Devenir testeur". Vous n'avez alors plus qu'à suivre les consignes qui s'affichent à l'écran.