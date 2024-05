Google Messages met le paquet sur l'audio avec un nouvel enregistreur et des humeurs vocales

Google Messages renforce ses fonctions audio avec une nouvelle interface plus pratique pour son enregistreur de messages, un réducteur de bruit et même des humeurs vocales. De quoi aller bien au-delà du texte !

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages continue de séduire les utilisateurs, allant jusqu'à s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Et pour cela, l'application s'efforce d'offrir toujours plus de nouvelles fonctions et de personnalisation. Ainsi, elle intègre désormais des réactions dynamiques – une petite animation se déclenche lorsque l'on réagit à un message à l'aide de l'un des dix émojis les plus populaires – et permet d'envoyer des autoportraits animés dans vos messages avec la fonction Selfie GIF. Après l'annonce en novembre 2023 d'autres fonctions expressives, Google Messages déploie à grande échelle une nouvelle interface de l'enregistreur audio, avec réduction de bruit, et commence à tester les humeurs vocales (Voice Moods) pour élargir les possibilités d'interaction par le biais des messages vocaux, comme le rapporte 9to5google.

Google Messages : une nouvelle interface pour l'enregistreur audio

Tout d'abord, l'interface d'enregistrement audio a le droit à un petit coup de neuf. Jusqu'à présent, pour enregistrer de l'audio dans Google Messages et l'envoyer dans un chat, vous deviez appuyer sur le bouton avec l'icône du microphone dans le coin inférieur droit de l'écran de conversation et le maintenir enfoncé. Désormais, le bouton avec le microphone est remplacé par un bouton avec une onde. Le fonctionnement reste le même qu'auparavant, à quelques nouveautés près.

© Google

Vous pouvez maintenant appuyer une seule fois sur le bouton, ce qui fera apparaître une interface indiquant "Appuyez pour enregistrer votre voix" avec trois boutons : "Annuler", une icône de microphone et "Joindre". En appuyant sur le deuxième bouton, l'application commencera à enregistrer des données audio, tandis que l'interface se modifiera une fois de plus, affichant un bouton permettant d'arrêter l'enregistrement audio et un bouton "Redémarrer". Une fois l'enregistrement audio terminé, il suffira d'appuyer sur le bouton "Joindre" pour attacher l'audio au message.

La nouvelle interface facilite l'enregistrement audio long, car il n'est plus nécessaire de maintenir un bouton enfoncé pendant toute la durée de l'enregistrement, ce qui peut finir par être désagréable. Notons que le nouvel enregistreur audio est doté d'une fonction d'annulation du bruit, qui est activée par défaut. Il est possible de la désactiver dans le nouveau panneau. Google indique qu'il a également amélioré la "qualité audio globale des messages vocaux en augmentant le débit binaire et la fréquence d'échantillonnage".

Voice Moods : des messages vocaux plein de couleurs

Une fois l'enregistrement audio terminé par le biais de la nouvelle interface, Google Messages proposera de choisir parmi neuf humeurs vocales (Voice Moods) qui ajoutent un arrière-plan émoji animé au message vocal. On aura le choix entre : Visage souriant avec des cœurs, Rouler par terre en riant, Visage festif, Visage pleurant bruyamment, Visage légèrement souriant, Visage enragé, Visage à la bouche ouverte, Visage aux yeux roulants et Visage en pleurs. Il est possible de désactiver l'animation, rendant le message statique. Une façon de mieux exprimer à son interlocuteur ce que l'on ressent.

© Google

Pour l'instant, il semblerait que les humeurs vocales ne soient disponibles que dans les conversations RCS. Pour les SMS/MMS, seule la nouvelle interface de l'enregistreur est accessible. Il a fallu un certain temps pour que cette mise à jour soit diffusée auprès du grand public. La refonte de l'enregistreur audio est désormais disponible sur tous les téléphones Android par le biais de la dernière mise à jour de Google Messages. Quant à Voice Moods, il n'est pas encore largement disponible en version bêta, car seule une poignée d'utilisateurs peuvent en profiter pour le moment.