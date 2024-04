Selfie GIF dans Google Messages : ajoutez votre visage animé dans vos messages

Avec sa toute nouvelle fonction Selfie GIF, Google Messages vous permet désormais d'envoyer des autoportraits animés dans vos messages. De quoi personnaliser vos conversations avec une touche ludique !

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages continue de séduire les utilisateurs, allant jusqu'à s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Sa prise en charge du RCS – Rich Communication Services –, un protocole de communication destiné à remplacer les vieillissants SMS et MMS pour l'échange de messages sur mobile, n'y est pas pour rien, mais l'application s'est également dotée, au fil des années, de nombreuses fonctions que l'on trouvait chez ses concurrents, comme WhatsApp ou Signal. Ainsi, elle intègre désormais des réactions dynamiques – une petite animation se déclenche lorsque l'on réagit à un message à l'aide de l'un des dix emojis les plus populaires – et se prépare à intégrer Gemini, l'IA générative de Google, pour rédiger des messages et aidez les utilisateurs à ajuster le ton de leurs discussions. Cette fois, Google Messages va plus loin dans l’interactivité de la messagerie et permet désormais d'enregistrer de courts "Selfie GIF". Il s'agit de courtes vidéos de trois secondes réalisées à l'aide de la caméra selfie du smartphone. Une fonction ludique qui permet d'exprimer une émotion, de partager une réaction amusante ou tout simplement de saluer un contact.

Selfie GIF dans Google Messages : des animations amusantes et personnalisées

Selfie GIF est très simple à utiliser. Il suffit d'ouvrir une conversation et, dans la barre de saisie du message, d'appuyer longuement sur l'icône de l'appareil photo. Il est également possible d'enregistrer un Selfie GIF en appuyant sur une invite qui s'affiche directement dans la conversation. Un compte à rebours s'affiche alors, avant que l'enregistrement ne démarre et, par la suite, s'arrête automatiquement au bout de trois secondes. Notons qu'il est également possible d'appuyer sur le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement manuellement. Une fois l'enregistrement terminé, il ne reste plus qu'à appuyer sur "Envoyer". En parallèle, le GIF est sauvegardé dans la galerie du smartphone afin de pouvoir être envoyé à un contact ou partagé sur les réseaux sociaux.

© 9to5google

La fonction, déjà repérée en janvier dernier, est en cours de déploiement. Il est donc possible qu'il faille attendre un peu avant de pouvoir en profiter. Ce nouvel outil arrive peu après que l'application ait adopté une interface caméra personnalisée, abandonnant ainsi sa dépendance à l'application photo native des smartphones. Notons que Selfie GIF n'est pas sans rappeler ce que propose Apple avec ses Live Photos et Live Stickers.