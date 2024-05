Xbox Store : Microsoft prépare une boutique d'applis mobiles pour concurrencer Apple et Google

Grâce aux mesures instaurées par le DMA, Microsoft va lancer en juillet 2024 sa propre boutique d'applications et de jeux pour mobile, se posant ainsi en concurrent direct de l'App Store d'Apple et du Play Store Google.

Phil Spencer, le dirigeant de Xbox Game Studios, avait déjà affiché en mars 2023 la volonté de Microsoft d'ouvrir sa propre boutique d'applications dédiée aux jeux sur un marché jusqu'ici contrôlé par Google avec le Play Store et Apple avec l'App Store. Pour réussir à s'imposer sur les smartphones, la firme de Redmond compte sur le rachat d'Activision-Blizzard mais aussi sur l'entrée en vigueur en mars 2024 du Digital Markets Act – le fameux DMA (voir notre article) –, une législation européenne qui doit réguler les marchés numériques en limitant les abus de grands groupes américains comme Apple, Meta, Google et Amazon.

En effet, la loi signée par la Commission et le Parlement européen met un terme aux monopoles de fait des boutiques d'applications mobiles pour Android et iOS en obligeant Google et Apple à proposer une alternative à leurs propres solutions sur leurs appareils. Rien d'insurmontable pour la firme de Mountain View, Android étant déjà ouvert aux magasins d'applications alternatifs des constructeurs et d'autres acteurs (Amazon Appstore, Galaxy Store, Mi Store, etc.) tout en permettant aux utilisateurs d'installer sur leurs appareils – smartphones et tablettes – des applis et des jeux ne provenant pas de son Play Store. Quant à Apple, qui était en situation de monopole sur les iPhone et les iPad, la marque à la pomme conservait un contrôle total de son écosystème, y compris pour les applications mobiles. Cette future boutique sera finalement lancée en juillet 2024, comme la présidente de Xbox Sarah Bond l'a dévoilé dans une interview accordée à Bloomberg.

Xbox Store : une boutique d'applications dédiée aux jeux

Le projet d'un magasin d'applications – un Xbox Store – avait déjà été évoqué en octobre 2022. Microsoft va pouvoir s'appuyer sur les licences phares d'Activision-Blizzard-King, comme Call of Duty, Minecraft et Candy Crush Saga, mais également, par la suite, sur des développeurs tiers pour remplis sa boutique de jeux vidéo sur mobile. Après cette première phase, la firme de Redmond ouvrira sa boutique aux autres développeurs.

La solution choisie par Microsoft pour proposer ses jeux peut toutefois surprendre. Sarah Bond indique en effet :"Nous allons commencer par le Web, et nous le faisons parce que cela nous permet vraiment d'avoir une expérience accessible sur tous les appareils, dans tous les pays, quoi qu'il arrive et indépendamment des politiques des magasins fermés de l'écosystème". Passer par la technologie Web, si ce n'est pas la solution la plus pratique, loin de là, aurait le mérite de permettre à Microsoft de proposer sa boutique partout dans le monde, et non simplement dans l'Union européenne. "Cela nous permet d'offrir une expérience accessible à tous les appareils, dans tous les pays, indépendamment des politiques des magasins à écosystème fermé. Puis nous allons nous étendre à partir de là", explique en effet Sarah Bond. Une belle occasion de créer une nouvelle concurrence pour l'App Store et le Play Store. Surtout, cela permettrait aux utilisateurs de télécharger des applications sans passer par l'App Store – et donc de ne pas verser la fameuse commission sur les achats intégrés.