Localiser mon appareil : vous allez pouvoir retrouver facilement votre Android perdu ou volé

Google déploie enfin en France son nouveau réseau Localiser mon appareil pour aider les utilisateurs d'appareil Android à retrouver leur smartphone perdu et autres traqueurs Bluetooth sans Internet ni GPS.

C'est enfin la fin de cette fâcheuse mésaventure qui n'arrive pas qu'aux autres. Car perdre son mobile ou se le faire dérober prend immanquablement une dimension dramatique dès lors que l'appareil contient une bonne partie de notre vie. Photos personnelles, données bancaires, coordonnées diverses, messages… Personne ne souhaite que toutes ces informations tombent entre de mauvaises mains. Heureusement, il existe aujourd'hui des solutions simples pour le retrouver (voir notre fiche pratique). Apple en particulier dispose d'un réseau efficace qui permet de retrouver un iPhone perdu, même quand celui-ci est déconnecté. Pour cela, le système de localisation exploite la technologie Bluetooth. Pour faire simple, quand un iPhone est perdu, celui-ci émet un signal Bluetooth qui est capté par les autres iPhone, qui servent alors de relais. Grâce à ce système, la dernière localisation connue d'un appareil perdu peut être envoyée à son propriétaire, en passant par les appareils des autres. Le principe est également le même pour les AirTag.

Trois ans après Apple, Google déploie à son tour un réseau similaire à ce que propose Apple, s'appuyant sur le Bluetooth et alimenté par l'ensemble des smartphones Android du monde. Présentée lors de la Google I/O 2023, la fonction "Localiser mon appareil" (Find my device) a commencé à être déployé aux États-Unis et au Canada début avril, comme l'annonçait l'entreprise dans un billet de blog. Elle vise, comme son nom l'indique, à aider les utilisateurs à mieux localiser leurs appareils. Dans un mail envoyé à certains de ses utilisateurs, le géant d'Internet annonce le déploiement du réseau en France le samedi 25 mai 2024. Enfin !

© Google

Localiser mon appareil : un réseau Bluetooth avec des millions d'appareils

Google propose depuis un moment déjà une fonction "Localiser mon appareil" permettant de retrouver son appareil Android grâce à ses coordonnées GPS. Or, elle était fortement limitée, alors qu'Apple faisait beaucoup mieux avec son réseau d'AirTag. Aussi, en 2023, Google promettait de créer un réseau similaire. C'est désormais chose faite. Avec cette nouvelle version de "Localiser mon appareil", les utilisateurs peuvent retrouver un appareil Android perdus en les faisant sonner ou en affichant leur position sur une carte dans l'application du même nom, et ce, même s'ils sont hors connexion. Notons que les Pixel 8 et 8 Pro ont le droit à une fonction unique, puisqu'ils peuvent être localisés sur le réseau même s'ils sont éteints ou que la batterie est déchargée — les smartphones des autres constructeurs devraient y avoir le droit par la suite.

En plus des appareils Android tournant sous Android 9 ou plus, ce nouveau réseau prendra également en charge divers traqueurs Bluetooth. Chipolo, Pebblebee, Motorola, Eufy et Jio ont d'ores et déjà annoncé des modèles compatibles. Certaines enceintes JBL ou casques audio sont également pris en charge. Vous trouverez la liste complète des appareils ici – d'autres seront annoncés par la suite. Notons qu'il est possible de partager un accessoire dans l'application avec d'autres utilisateurs, afin que tous ceux y ayant accès puissent le localiser.

© Google

Conscient que ce type de service suscite des inquiétudes en termes de vie privée, Google assure que son réseau "est sécurisé par défaut et privé par conception", avec les données de localisation et les rapports de données de localisation agrégées chiffrées de bout en bout. De plus, pour éviter les abus liés à l'utilisation de traqueurs Bluetooth – espionnage, cambriolage, harcèlement, etc. –, Google a travaillé en collaboration avec Apple afin de développer un standard pour localiser les balises indésirables depuis tous les smartphones (voir notre article). Désormais, une alerte avertira les utilisateurs lorsqu'un traqueur Bluetooth inconnu les suit. Le réseau limite également le nombre de fois où l'on peut obtenir l'emplacement exact d'une balise afin d'éviter un suivi continu trop précis.