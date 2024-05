Detecting Unwanted Location Trackers : le standard d'Apple et Google pour détecter des traqueurs Bluetooth espions

Le développement du standard d'Apple et de Google pour localiser les traqueurs Bluetooth indésirables depuis tous les smartphones arrive enfin ! Un bon moyen de lutter contre l'espionnage et le harcèlement !

Ça y est, Google et Apple ont enfin pu créer un standard industriel visant à alerter automatiquement les utilisateurs iOS et Android si un traqueur Bluetooth tiers les suit. Baptisé Detecting Unwanted Location Trackers, il était attendu depuis longtemps, au vu de l'ampleur des dérives entraînées par les AirTag et compagnie. Comme l'a annoncé Apple dans un communiqué de presse canadien, cette fonction va être intégrée dans iOS 17.5, et Google la déploie actuellement dans Android 6 et plus. Grâce à elle, les utilisateurs recevront désormais une alerte "[Objet] trouvé bougeant avec vous" sur leur appareil si un dispositif de suivi Bluetooth inconnu est repéré en train de se déplacer avec eux, quelle que soit la plateforme avec laquelle l'appareil est couplé. Du côté des iPhone, l'appareil fera émettre un son au traceur afin de permettre de le trouver plus facilement, puis affichera des instructions pour le désactiver.

Traqueurs Bluetooth : des mouchards redoutables

Popularisés par l'AirTag d'Apple, les traceurs Bluetooth GPS existent depuis belle lurette. Ces petits boîtiers se glissent n'importe où – sur un jeu de clés, au fond d'un sac, sur une valise, dans une poche, dans un portefeuille, sous une selle de deux-roues, dans une voiture, etc. – et permettent en quelques instants à son propriétaire de les localiser précisément. Pratique pour retrouver ses affaires en cas de perte ou de vol ! Mais, comme souvent avec la technologie, le petit gadget a vite été détourné de son usage initial. Et des personnes malveillantes ont commencé à l'utiliser à des fins d'espionnage. Il suffit en effet d'en glisser discrètement un dans un bagage ou sous un véhicule pour suivre quelqu'un à la trace, à son insu. Et savoir en permanence où il se trouve, en le localisant sur un smartphone en temps réel.

Apple s'était d'ailleurs attiré de nombreuses critiques à ce sujet à la suite du lancement de l'AirTag, ce qui avait forcé l'entreprise à introduire des outils de détection des traceurs indésirables (voir notre article). De son côté, Google avait lui aussi déployé des alertes de traqueurs indésirables dans Android au début de l'année, mais elles sont basées sur une implémentation personnalisée. Ce n'était qu'un premier pas vers une plus grande interopérabilité entre les plateformes iOS et Android d'un côté, et les traqueurs Bluetooth de l'autre.

Détection de traqueurs Bluetooth : éviter l'espionnage et le harcèlement

"Les traqueurs Bluetooth ont créé d'énormes avantages pour les utilisateurs, mais ils présentent également le potentiel d'un suivi non désiré, ce qui nécessite une action à l'échelle de l'industrie pour le résoudre", déclarait Dave Burke, vice-président de l'ingénierie de Google pour Android, en mai 2023. "Android a un engagement inébranlable à protéger les utilisateurs et continuera à développer des garanties solides et à collaborer avec l'industrie pour aider à lutter contre l'utilisation abusive des dispositifs de suivi Bluetooth".

Aussi, l'année dernière, Apple et Google avaient annoncé le développement d'une nouvelle spécification commune permettant aux smartphones iOS et Android de détecter automatiquement les fameux traqueurs Bluetooth inconnus. La plupart des fabricants de traqueurs, à savoir Samsung, Tile, Chipolo, Eufy Security et Pebblebee, se sont joints au projet. L'objectif de cette initiative était de faire en sorte que toutes les balises soient détectables par tous les smartphones, quel que soit leur système d'exploitation. Apple attendait que ce nouveau standard soit finalisé avant de déployer les alertes de suivi indésirables dans iOS, tandis que Google attendait qu'Apple le fasse avant de déployer le nouveau réseau "Localiser mon appareil" sur Android. Résultat : le processus avait pris un peu de retard. Finalement, la version d'intégration de la norme avait été publiée le 20 décembre – il avait précédemment été indiqué qu'elle devrait être achevée d'ici à la fin de 2023.