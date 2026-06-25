Mistral OCR 4 : la nouvelle IA experte en lecture de documents

Le Français Mistral vient de présenter OCR , 4un nouvel outil IA spécialisé dans la reconnaissance de caractères et capable de comprendre et de structurer des documents complexes dans 170 langues, y compris issus de manuscrits.

Malgré les prouesses déjà effectuées au cours des dernières années, l'intelligence artificielle (IA) continue de se développer à une vitesse fulgurante. Pour tenter de se démarquer, les principaux acteurs du secteur développent des modèles de plus en plus spécialisés et efficaces pour des tâches précises. Si Open AI, Google et Anthropic et ont misé sur l'ultra-polyvalence avec ChatGPT, Gemini et Claude, d'autres entreprises cherchent à développer des outils plus pointus.

C'est notamment le cas de l'éditeur français Mistral qui, en plus de son chatbot généraliste Le Chat, a mis au point un modèle spécialisé dans la reconnaissance optique de caractères (OCR), cette technologie – déjà ancienne – qui permet de reconnaître du texte imprimé ou incrusté dans des images pour le transformer en version numérique à des fins de copie, d'archive ou de modification.

Mistral OCR 4 : la reconnaissance de caractères nouvelle génération

Ce mardi 23 juin 2026, l'entreprise française a ainsi dévoilé la nouvelle version de son IA spécialisée en OCR, baptisée OCR 4. Ce modèle ne se cantonne pas à la transcription brute de texte, comme le font déjà de nombreux outils, avec ou sans IA. En effet, il est capable d'isoler et de structurer les informations contenues dans des documents complexes, comme des contrats juridiques remplis de clauses cachées ou des rapports financiers très chargés. .

Mais ce n'est pas tout ! OCR 4 est également en mesure de comprendre pas moins de 170 langues, dont certaines qui sont peu documentées ou mal prises en charge par d'autres outils. Mieux encore, il sait aussi déchiffrer des manuscrits, des documents difficiles à analyser en raison des multiples variations des écritures humaines, ce qui ouvre la porte à la transcription d'écrits anciens.

© Capture - YouTube Mistral

Pour arriver à de telles performances, le fonctionnement d'OCR 4 repose sur un principe très simple : il identifie plusieurs blocs d'une page – titre, signature, tableau, équation – avant de les classer. Une fois cette étape réalisée, il attribue un score de confiance à chaque mot, de manière à ce que le système qui lit le résultat arrive à comprendre ce qui est écrit et à quel endroit.

Une technologie bluffante qui peut notamment être utilisée pour analyser, trier ou chercher des informations dans des manuscrits ou les montagnes d'archives dans les entreprises. En effet, Mistral présente OCR 4 comme le modèle idéal pour extraire le texte propre de rapports techniques, transformer des factures en champs structurés ou encore numériser des documents anciens qui perdent en lisibilité.

© Capture - YouTube Mistral

L'autre gros avantage de cette IA est qu'il est possible de faire fonctionner OCR 4 sur ses propres serveurs. En pratique, il n'est donc pas nécessaire d'envoyer les documents sensibles vers le cloud d'un tiers. Un sujet important pour les entreprises ou les services de l'État, qui gèrent beaucoup de documents et qui cherchent de la sécurité.