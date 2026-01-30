Abonnés Free, pensez à résilier vite l'abonnement Le Chat Pro offert !

Si vous étiez abonné chez Free Mobile en 2025, l'opérateur vous avait offert un abonnement Le Chat Pro à l'IA de Mistral AI. La période de gratuité touchant à sa fin, pensez donc à le résilier sous peine d'être débité automatiquement !

Les entreprises ont l'habitude de proposer des périodes d'essai gratuites pour leurs services, afin d'appâter les clients et leur mettre un pied dans la porte. Elles comptent sur le fait que ces derniers y prendront goût et resteront abonnés, ou qu'ils oublieront de se désinscrire. Ce qu'il ne faut surtout pas négliger de faire, sous peine de voir son portefeuille s'alléger sans que l'on ne s'en aperçoive.

Et justement, en février dernier, Free offrait gracieusement à ses abonnés mobiles 12 mois d'accès gratuit à Le Chat Pro, la version premium de l'assistant conversationnel du groupe français Mistral AI. Mais l'année gratuite touche bientôt à sa fin. Si vous oubliez de résilier, vous serez automatiquement débités de 17,99 euros par mois.

La fameuse offre promotionnelle © Free

Le Chat Pro chez Free : comment résilier son abonnement ?

Pour rappel, l'abonnement Le Chat Pro donne accès au modèle Mistral le plus performant, à plus de messages et de navigation Web, plus de rapports de Deep Research, 15 Go de stockage de documents, un maximum de 1 000 projets et à Mistral Vibe pour coder toute la journée. Une offre assez intéressante donc !

Mais attention, au bout de 12 mois, Free ne vous prévient pas que vous approchez la date d'expiration de sa promotion et ne vous demande pas si vous souhaitez prolonger l'abonnement. L'opérateur active automatiquement la facturation mensuelle sans vous prévenir. Aussi, pour ceux qui y avaient souscrit le 10 février 2025, la fin de la gratuité tombe le 10 février 2026. Autrement dit, c'est pour bientôt !

Voici comment résilier l'offre Le Chat Pro de Mistral AI chez Free Mobile :

Rendez-vous sur votre Espace Abonnée mobile à l'adresse mobile.free.fr/moncompte ; Allez dans la rubrique Mon Forfait mobile, puis dans Mes options ; Allez jusqu'à la ligne Le Chat Pro, votre assistant IA au quotidien et cliquez sur Détails ; Cliquez sur le bouton rouge Résilier mon option, en bas de la page ; Cliquez sur le bouton rouge Confirmer pour valider la résiliation.

Et voilà, le tour est joué ! Notez que s'il vous reste encore quelques jours de gratuité, vous pouvez continuer à en bénéficier. C'est pourquoi nous vous recommandons d'effectuer la manipulation dès à présent si votre offre gratuite s'achève courant février !